A Tesla tem o seu Full Self-Driving em testes, para criar um sistema de condução completamente autónomo e sem depender do utilizador. Este está em testes e em breve deverá ser uma realidade alargada a todos o que compraram este módulo.

Com alguns problemas já identificados e a ser avaliados pelas autoridades competentes, há já mudanças feitas. Do que Elon Musk revelou, o acesso ao beta do Full Self-Driving vai ser limitado apenas aos bons condutores.

Full Self-Driving a caminho dos Tesla

O Full Self-Driving, mesmo não sendo um sistema completamente autónomo, quer garantir aos condutores uma ajuda preciosa para a condução. Este sistema de nível 2 depende ainda da presença do condutor para assumir a condução em caso de problemas.

Com promessas de que este será um sistema completamente revolucionário, a Tesla prepara-se para alargar os testes. Estes estão por agora limitados aos funcionários da empresa e ao próprio CEO desta, que tem revelado algumas novidades importantes.

Elon Musk só quer os bons condutores a testar

Uma das mais recentes revelações de Elon Musk veio mostrar como e quando este sistema será aberto a novos condutores. O mais importante desta publicação no Twitter foi mesmo a forma como o acesso à versão beta será realizado. A Tesla quer abrir esta participação, mas irá avaliar os condutores. Para dar esse acesso irá avaliar a condução destes, com base nos dados recolhidos.

A Tesla irá usar a informação que já tem acesso para avaliar os seguros que vende aos seus condutores. O acesso a esta informação será pedido e durante 7 dias os condutores dos Tesla vão ser avaliados. Apenas os que tiverem um bom desempenho nesse período vão ter acesso a estas novas funcionalidades que o Full Self-Driving traz.

Beta é a porta para todas as novidades a serem criadas

O programa Beta está em desenvolvimento há já algum tempo pela Tesla. Foi preparado para ser lançado no início deste ano, mas a empresa de Elon Musk optou por manter o grupo de testes limitado para melhorar a sua segurança. Agora que está mais robusto e preciso é hora de alargar a mais utilizadores, recolhendo ainda mais informação útil.

Esta é uma medida importante, uma vez que limita e controla quem tem acesso a esta novidade, que está sob avaliação. A Tesla deverá ter de provar a qualidade do Full Self-Driving, mas a recolha de dados que irá fazer certamente ajudará a criar um sistema mais robusto, usando para isso condutores de confiança.