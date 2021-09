E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento do iOS 15 e de diversos factos relacionados, analisámos o Asus Zenfone 8 Flip e a UPS APC Back, anotámos vários avanços na ciência, e muito mais.

Hoje é dia dos utilizadores Apple atualizarem os seus dispositivos. Conforme foi avançado pela Apple no evento do passado dia 14, hoje saíram as versões finais dos sistemas operativos para os mais diversos equipamentos. Do iPhone ao iPad, passando pela Apple TV e Apple Watch, sem esquecer o HomePod e os Macs, a empresa de Cupertino trouxe muitas e boas novidades.

O prometido é devido e todos os utilizadores, com máquinas suportadas pela mais recente versão do sistema operativo, já podem atualizar. Vejam o que há de novo.

A OPPO e a OnePlus são duas empresas que pertencem ao mesmo grupo BBK Electronics. Se sempre traçaram caminhos separados, recentemente, foi anunciada uma espécie de fusão entre as duas. Assim, obtendo o melhor de cada uma, que tem sido chave para o sucesso no mercado dos smartphones em todo o mundo, a proposta é oferecer algo ainda melhor aos consumidores.

Numa publicação no seu blog, a OnePlus, pelo seu CEO Pete Lau, falou um pouco daquilo que tem planeado para o futuro. A OnePlus 2.0 está a chegar.

O Asus Zenfone 8 Flip é um smartphone de topo lançado em maio deste ano. A proposta pretende destacar-se pelo ecrã sem recortes, com margens finas, com uma tecnologia mecânica que faz com que as câmaras rodem e fiquem viradas para a frente, captando selfies com qualidade superior à da maioria dos smartphones da mesma gama. Mas, além disso, o que mais tem para oferecer este smartphone?

Nas últimas semanas tivemos a oportunidade de usar o Asus Zenfone 8 Flip e hoje avaliamos alguns pontos-chave para que perceba se vale a pena ou não o investimento nesta máquina.

A exploração do que está além da Terra tem adquirido muita atenção e as ideias que surgem são mais mirabolantes do que as anteriores. Desta vez, a novidade surge pela boca da Rolls-Royce que está a desenvolver um reator nuclear para mineração da Lua e Marte.

A empresa divulgou um estudo sobre opções de energia nuclear para foguetes espaciais.

A Apple sempre teve um grande empenho em desenvolver elementos facilitadores e tecnologias de integração para pessoas com algum tipo de incapacidade. A área Acessibilidade dos seus vários sistemas operativos é uma compilação desses mesmo elementos que ajudam a colmatar barreiras de milhares de utilizadores. Assim, a empresa quer continuar esse caminho e pretende usar a câmara do iPhone para detetar autismo infantil.

O autismo é uma perturbação complexa do desenvolvimento que se manifesta ao nível comportamental e social. Os sinais geralmente aparecem durante a primeira infância e é aqui que a Apple quer perceber os primeiros sinais.

A Xiaomi anunciou hoje o lançamento de uma nova linha de smartphones Xiaomi CIVI, marcada para o dia 27 de setembro. CIVI surge como sigla para uma série de palavras iniciadas C e que são muito importantes: C is Very important!

Além deste nome, que mais é que se sabe sobre o Xiaomi CIVI?

Atualmente, as linhas elétricas e o serviço que chega a nossa casa - e às empresas - já é mais estável e os cortes de energia não são tão frequentes como noutros tempos. Contudo, quando temos material eletrónico ligado à rede e queremos proteção extra, devemos considerar a utilização de uma UPS. Essa foi a ideia que nos levou à APC Back-UPS 750VA.

Este equipamento, de uso doméstico, é uma bateria de emergência com proteção contra sobretensões para equipamentos eletrónicos e computadores.

A questão dos carregadores comuns para todos os dispositivos eletrónicos tem sido um dos temas em cima da mesa da Comissão Europeia. O objetivo máximo é reduzir os resíduos eletrónicos e, de certa forma, acabar com a frustração dos consumidores. A verdade é que há empresas que já optaram por deixar apenas o cabo dentro das caixas dos novos dispositivos, abdicando do adaptador de corrente, mas a Comissão quer ir mais longe.

Tal como esperado, hoje foi avançada a proposta do carregador comum.

Em ano de celebração (quase 50 anos de WRC), a Nacon Racing lançou a edição deste ano de WRC, WRC 10. Um número redondo, para uma celebração também ela com um número redondo.

A KT Racing foi novamente a equipa por detrás do desenvolvimento de WRC 10 e sendo este o primeiro jogo desenvolvido já com as consolas Última Geração bem implementadas no mercado, será que o jogo está à altura deste momento festivo para os amantes do Rally?

Nós já experimentámos WRC 10 e vamos mostrar-vos um pouco do que vimos.

A Huawei tem a história que já todos conhecem e que fez com que tivesse que repensar toda a sua posição no mercado dos smartphones. Era, até 2020, uma das mais importantes fabricantes do mundo, perdendo o seu lugar muito por causa da impossibilidade de oferecer serviços Google. Assim, criou entretanto o seu próprio sistema operativo, melhorou os seus serviços e está a reconstruir, passo a passo, a sua história.

Depois do recente lançamento dos smartphones de topo, chegou a vez de mostrar dois novos modelos de gama média, equipados com processadores Snapdragon 778G e que surpreendem em alguns pontos, nomeadamente, no carregamento rápido que, na versão Pro, vai até aos 100W. Conheça os Huawei Nova 9 e Nova 9 Pro.

Se antes a impressão 3D se destinava a pequenos objetos, já lhe conhecemos muitas utilidades- desde órgãos, a edifícios. A atribuir toda uma nova dimensão à técnica, no Texas, há uma rua inteira que está recheada apenas com casas impressas em 3D.

As casas demoraram entre cinco e sete dias a ser construídas.

A tecnologia não para de surpreender e quase diariamente são reveladas novas ideias e soluções admiráveis. A que trazemos hoje é um bom exemplo disso mesmo.

Os investigadores norte-americanos criaram agora um chip voador que é menor do que um grão de areia. Esta tecnologia tem como objetivo conseguir monitorizar a poluição e algumas doenças.