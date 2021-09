Ontem foi um dia especial para os clientes da Apple. Depois de conhecidos os novos dispositivos para o final do ano, com o iPhone 13 e o iPad mini a ter um destaque grande, foi agora a vez de chegar o iOS 15 e outras atualizações dos sistemas da marca.

As novidades são muitas e focadas em várias áreas, sendo esta versão do iOS acessível a vários modelos do iPhone. A verdade é que mesmo sendo acessível a muitos smartphones, nem todos os modelos do iPhone vão ter acesso a todas as novas funcionalidades.

Segundo a página de suporte da Apple, há funcionalidades que dependem do SoC A12 Bionic ou mais recente, presente no iPhone X ou modelo mais recente.

A lista destas funcionalidades que ficam de fora não é longa, se comparada com o que surge de novo, mas são funcionalidades interessantes do iOS 15. Veja a lista completa abaixo.

Modo Profundidade, que esbate o fundo para que o primeiro plano ganhe todo o destaque.

Áudio espacial, que cria um campo sonoro que permite uma fluidez semelhante à de uma conversa cara a cara. A voz de cada pessoa é ouvida na direção da posição que ocupa no ecrã.

Modo Isolamento de voz, que tira partido da aprendizagem automática para dar destaque à sua voz, identificando e eliminando o ruído ambiente.

Modo Espetro amplo, do microfone em que todos os sons à sua volta são ouvidos durante a chamada.

Se até agora tudo se focou no FaceTime, há também algumas funcionalidades do Apple Mapas que ficam de fora. Somem a isso também a capacidade de detetar texto e outros objetos nas imagens.

Globo interativo, em 3D e que permite ver detalhes impressionantes de cordilheiras, desertos, florestas, oceanos e muito mais.

Uma nova perspetiva das cidades, que mostra relevo, estradas, árvores, edifícios, monumentos e muito mais com um grau de detalhe sem precedentes.

Indicações a pé ainda mais claras, que leva a que chegue ao destino com indicações passo a passo em realidade aumentada.

Texto detetável nas fotografias, que pode depois copiar, colar, procurar e traduzir.

De seguida, e a terminar, temos algumas funcionalidades da Siri e a esperada capacidade de adicionar chaves à app Carteira. A estas somam-se algumas outras que tornariam o iOS ainda mais dinâmico e mais interessante os utilizadores do iPhone.

Processamento no dispositivo de pedidos de voz à Siri. A capacidade de fazer pedidos à Siri sem ligação à Internet para cronómetros, alarmes, chamadas, mensagens, partilha, lançar apps, controlar áudio e abrir configurações. Zoom nos vídeos QuickTake, enquanto filma com o QuickTake para ampliar ou afastar a imagem. A capacidade de adicionar as chaves de casa, hotel e carro à aplicação Carteira. Ditado no dispositivo, que passa a estar disponível em mais regiões e idiomas e sem limite de tempo. Novos fundos animados, que apresentam agora milhares de variações que ilustram com maior precisão a posição do sol, as nuvens e a precipitação.



A Apple não revela a razão para não suportar estes modelos, mas deverá estar associado à necessidade de ter presente o Motor Neural de 2.ª geração ou mais recente. Esta não é uma situação nova no iOS, pois já nas versões anteriores a Apple acabou por deixar algumas versões do iPhone fora da lista, tal como acontece agora com o iOS 15.