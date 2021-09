Análise à bateria APC Back-UPS 750VA… que nunca lhe falte a energia

Atualmente, as linhas elétricas e o serviço que chega a nossa casa - e às empresas - já é mais estável e os cortes de energia não são tão frequentes como noutros tempos. Contudo, quando temos material eletrónico ligado à rede e queremos proteção extra, devemos considerar a utilização de uma UPS. Essa foi a ideia que nos levou à APC Back-UPS 750VA.

Este equipamento, de uso doméstico, é uma bateria de emergência com proteção contra sobretensões para equipamentos eletrónicos e computadores.

Uma bateria que faz falta para proteger os seus equipamentos eletrónicos

A maioria das pessoas consegue passar por uma queda de energia doméstica sem muitos problemas - é provável que, no momento em que a TV desligue, e enquanto vamos procurar uma lanterna, a energia volte.

No entanto, hoje, por vários motivos, é importante manter o nosso router ativo sem quebras de energia para não deixarmos de ter rede WiFi, por exemplo. Um desses motivos, para além da nossa constante experiência de utilização, poderá ser a segurança, dado que hoje temos as câmaras de segurança a passar pelo WiFi ou pelo router via cabo.

Há muitos exemplos e vem aí o inverno que nos poderá dar umas quantas outras razões para apostar nestas baterias de emergência com proteção contra sobretensões. O investimento vale bem a pena.

Características:

Regulação Automática de Tensão: Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento.

Aumenta automaticamente a baixa tensão e reduz a alta tensão para níveis adequados ao seu equipamento. Proteção da linha de dados contra sobretensões: Proteção contra picos de tensão para linhas de dados.

Proteção contra picos de tensão para linhas de dados. Tomadas alimentadas por bateria e protegidas contra sobretensões : Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas proteção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos.

: Reserva capacidade de alimentação e tempo de funcionamento para equipamentos ligados que necessitem de dispositivos auxiliares da bateria enquanto fornecem apenas proteção contra picos de tensão para equipamentos menos críticos. Indicador de estado de led : Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.

: Compreensão rápida do estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais. Alarmes acústicos : Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS.

: Permite notificação de alterações da alimentação da rede e das condições da UPS. Gestão inteligente das baterias : Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão.

: Maximiza o desempenho, o período de vida e a fiabilidade da bateria através de uma carga inteligente de precisão. Aviso de falha de bateria : Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada.

: Fornece avisos antecipados de previsão de falhas em baterias possibilitando a manutenção preventiva atempada. Teste automático: O auto-teste periódico da bateria assegura uma deteção atempada de que a bateria precisa de ser substituída.

Saída: Potência máxima configurável (Watts): 410 Watts / 750VA Topologia: Linha Interativa Tipo forma de onda: Onda pseudo-sinusoidal Tempo de transferência: 6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada: Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing Margem de entrada em funcionamento normal: 140 - 300V Número de Cabos de Alimentação: 1 Fator de potência de entrada a plena carga: 0.54

Bateria e Autonomia: Tipo de bateria: Bateria de chumbo-ácido Tempo de recarregamento típico: 8 Hora(s) Vida útil da bateria esperada (anos): 3 - 5

Comunicação e Gestão: Porta de interface (s): USB Painel de controlo: Display led de estado com online: em bateria Alarme audível: Alarme quando funciona com bateria: alarme de pouca bateria

Proteção contra sobrecargas e filtragem: Surge energy rating: 273Joules Data Line Protection: Protecão Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T



Bateria com energia apta para proteção no dia a dia

A APC Back-UPS 750VA cobrirá o básico para a maioria das pessoas durante a curtas falhas de energia.

Nos nossos testes a bateria forneceu energia suficiente para manter um modem doméstico de banda larga e router Wi-Fi a funcionar durante quatro horas, o que significa que pode ficar online enquanto a energia está desligada e entrar em contacto com os serviços de do fornecedor de energia.

Esta bateria é muito simples, de usar. Retiramos a bateria da caixa e, na traseira, começamos por inserir o Conector da bateria. Feito isto, pressionamos o botão Ativar/Desativar na frente do equipamento para o ligar. Iremos ouvir de imediato um som e o LED verde iluminará a frente da bateria.

A UPS deverá ficar durante pelo menos 24 horas ligada à rede elétrica para garantir um tempo de autonomia suficiente.

Esta bateria de chumbo-ácido não requer configuração além de a ligar e utilizar 4 tomadas disponíveis. Conforme vimos nas especificações, a APC Back-UPS 750VA é simples e permite uma gestão via rede através de uma porta de série, USB ou, opcionalmente, Ethernet. Inclui o software Powerchute para uma monitorização e controlo confortáveis, encerramento seguro do sistema operativo e capacidades inovadoras de gestão da energia.

Inicialmente, ligámos à bateria um iMac 5K e um router doméstico. O Mac na sua normal atividade e o router a desempenhar o seu papel conseguiram ter energia da bateria para 15 minutos. Usando só a bateria para alimentar o router, conseguimos 4 horas de autonomia.

Depois de totalmente descarregada, a bateria necessita de 8 horas para voltar à carga máxima e desempenho normal.

Em resumo...

Por cerca de 100 euros, esta APC Back-UPS 750VA Schneider Electric poderá ser instalada nos mais variados sítios de uma casa, é pequena e silenciosa. Poderá ajudar a proteger os dispositivos elétricos de picos de corrente, assim como dar autonomia para suster as falhas de energia da rede elétrica.

A marca refere que esta UPS terá uma vida de 3 a 5 anos e poderá receber, posteriormente, novas baterias de substituição. Apesar de não ter informações num ecrã, os sinais sonoros dão ideia ao utilizador do estado das baterias. Tudo isto permite que, em termos de preço qualidade, esta seja uma excelente opção, principalmente, agora que estamos a chegar ao inverno, onde a probabilidade de cortes de energia tende a ser maior.

APC Back-UPS 750VA