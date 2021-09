Programador punido pela Google por exibir anúncios com teor sexual dentro do jogo

Quem quiser ter uma aplicação na loja dos sistemas operativos, tem que cumprir algumas regras. Como tal, os programadores têm que construir os seus trabalhos de forma a não violarem nenhuma das políticas impostas pelas empresas.

No entanto um caso recente revela que um programador foi punido pela Google por exibir anúncios com teor sexual dentro do seu jogo para o sistema Android.

Android: Jogo exibia anúncio com conteúdos sexuais

A Google puniu um programador responsável pelo desenvolvimento de um jogo por este exibir anúncios com conteúdos sexuais dentro do jogo. O jogo em questão estava disponível na loja de aplicações do sistema operativo Android, Google Play Store, mas já foi entretanto removido.

O alerta foi dado pelo utilizador Michael Mc (@TizzyEnt) na sua conta da rede social Twitter. Michael partilhou um vídeo onde mostra que, depois de completar determinado nível do jogo, é exibido um anúncio dentro da aplicação.

Nesse anúncio pode-se ver que é alusivo a uma publicidade com teor sexual em que é dada a escolha ao jogador de duas opções em determinada situação. Na situação em concreto, surge uma mulher deitada a dormir e o seu meio-irmão a observá-la.

As opções que o jogador tem são de não a incomodar ou de a ajudar a despir-se. Ao se escolher esta última opção, o jogador começa a despir a mulher, sem o seu consentimento e sem a consciência do que se está a passar. E assim que ela acorda e dá conta do sucedido, o jogo dá a entender que ela 'alinha' com a intenção do jogador.

Veja o vídeo na publicação:

Portanto, a crítica vai no sentido de estarmos a passar a mensagem de que quando abusamos de alguém ou fazemos algo sem o seu consentimento, no final a pessoa até vai concordar com a situação.

Para além disso, e tendo consciência de que muitos menores de idade jogam, estas situações podem ter um impacto educativo bastante negativo, especialmente no que respeita ao respeito pelo outro e pelos limites legais em sociedade.

Este alerta tem também um impacto na comunidade de programadores e utilizadores da loja da Google.

Anúncio viola a política da Play Store

O anúncio vai contra as orientações impostas pela Google para promoção de apps na sua loja. Uma das violações é a "utilização de anúncios sexualmente explícitos para direcionar os utilizadores para a ficha do Google Play da sua app para transferência".

Assim, ao site XDA Developers, um porta-voz da Google disse que o jogo em questão foi removido da Play Store por violar as políticas da empresa. De acordo com o porta-voz:

Quando as violações são encontradas, tomamos as medidas adequadas.

Para além disso, a conta do programador também foi suspensa. Contudo, de acordo com relatórios internos da Play Store, a aplicação teve milhões de downloads antes de ser retirada da plataforma.