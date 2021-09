Criptomoeda não é uma moeda “real”, diz a presidente do Banco Central Europeu

Conforme acompanhamos, a popularidade da criptomoeda tem crescido a olhos vistos e irá, previsivelmente, continuar a aumentar. Ciente desta fama que encanta os cidadãos, a presidente do Banco Central Europeu alertou para os perigos da moeda.

Para Christine Lagarde, criptomoeda não é uma moeda “real” e as pessoas devem ter isso em consideração.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, participou num podcast da Bloomberg e, tendo em conta o crescente interesse na criptomoeda, especialmente em moedas mais pequenas – Dogecoin, Ripple XRP, Binance BNB e solana –, o assunto em cima da mesa não poderia ser outro.

De acordo com Christine Lagarde, as pessoas devem ficar atentas à forma como o valor da criptomoeda realmente funciona. Isto, apesar da sua fama. Além disso, o presidente acredita e alerta os cidadãos sobre o facto de a criptomoeda não ser uma moeda “real”.

Para Lagarde, a moeda é um ativo “altamente especulativo” que, embora reclame o estatuto de moeda real, não o é. Portanto, conforme adianta a Forbes, o conselho é que as pessoas tratem a criptomoeda como suspeita e tenham efetivamente cuidado na hora de a usar.

Apesar dos comentários de Lagarde, o valor global da criptomoeda não abrandou. Afinal, o valor total de todas as moedas criptográficas no mundo, incluindo as mais significativas e as menos, já se encontra nos 2,48 biliões de dólares. Conforme recorda o Tech Times, este valor era inferior a 1 bilião, no início de 2021, e, por isso, é um salto “absolutamente gigantesco”.

Por prosperar com base na especulação, os valores da criptomoeda irão subir e descer constantemente, e isso poderá ser perigoso para os investidores mais desatentos. Portanto, para entrar no mundo da criptomoeda é efetivamente necessário que as pessoas tenham consciência da sua volatilidade.

Apesar disto, há algumas empresas e nações a ponderar oficializar a criptomoeda a par daquela que já existe no país, tendo El Salvador sido o primeiro a arrancar.