AMC: a maior rede de cinemas do mundo já aceita pagamentos com criptomoedas

Aos poucos as criptomoedas começam a ser uma tecnologia mais conhecida que se vai inserindo e integrando gradualmente no mercado financeiro. Neste sentido já várias empresas de diferentes setores incluíram as moedas digitais nas suas várias formas de aquisição de produtos ou serviços.

Mais recentemente foi a vez da AMC, a maior rede de cinemas do mundo, comunicar que vai começar a aceitar pagamentos feitos através de Bitcoins e outras criptomoedas.

AMC vai aceitar pagamentos com criptomoedas

A AMC Entertainment Holdings é a mais rede de cinemas do mundo que já havia mostrado a sua intenção de começar a aceitar pagamentos com criptomoedas. Mas agora a empresa anunciou nesta semana que vai mesmo começar a aceitar ser paga em moedas digitais ainda antes do final do ano.

O CEO da empresa, Adam Aron, divulgou a notícia na sua conta da rede social Twitter onde adianta que, para além de Bitcoins, a AMC pretende também aceitar outras moedas digitais como Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash para o pagamento de bilhetes adquiridos através da Internet.

Para já não foram revelados mais pormenores sobre como tudo se irá processar. Mas certamente que ao longo das próximas semanas haverá mais informações.

A AMC é a 15º maior empresa de entretenimento do mundo e, segundo o site Companies Market Cap, tem um valor de mercado a rondar os 24 mil milhões de dólares.

Para já são ainda poucas as grandes empresas a dar este passo. Mas a rede de cinemas junta-se assim a outras entidades, como PayPal e Visa, que também já incluem as moedas digitais nas suas formas de pagamento.