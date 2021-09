Vai ao Multibanco? Muita atenção à clonagem de cartões multibanco

A clonagem de cartões multibanco não é propriamente uma novidade. Apesar de as fraudes serem hoje muito no campo online, as técnicas "antigas" continuam a ser usadas pelos criminosos.

De acordo com a PSP, foram detidos dois homens que se dedicavam à clonagem de cartões multibanco.

Cartões Multibanco levaram à angariação de milhões de euros...

A PSP - Comando Metropolitano de Lisboa, através Divisão de Investigação Criminal, fez saber através das redes sociais que dia 14 de setembro procedeu à detenção de dois homens de 39 e 50 anos de idade, por serem suspeitos da prática dos crimes de falsidade informática, burla Informática e contrafação de Moeda/título equiparado.

Segundo o que é referido, um Polícia detetou movimentações estranhas de um cidadão que se deslocava reiteradamente a multibancos no centro da cidade, usando cartões bancários de cores garridas e sem aparentes inscrições de qualquer entidade bancária, levantando avultadas quantias monetárias.

Com base nesta suspeita, despoletou-se uma ação operacional com várias equipas da estrutura de investigação criminal da PSP, sendo recolhido um dos talões que o suspeito arremessou ao solo, permitindo concluir que a referida transação bancária era ilegítima e proveniente de um cartão clonado.

Da busca realizada, foram apreendidos vários objetos que, de forma altamente indiciadora, apontam no sentido de estes dois homens se dedicarem, em território nacional, à instalação de dispositivos de Skimming e cópia de cartões bancários. Através de dispositivos apropriados, copiam os dados constantes das bandas dos cartões bancários – débito e crédito – gravando o código “pin” dos mesmos para, seguidamente, com recurso a cartões contrafeitos, proceder a levantamentos bancários e transações comerciais com os mesmos, como se de fidedignos / originais se tratassem.