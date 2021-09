A NordVPN decidiu promover o mês da consciencialização do uso de VPN, pois nem todos os utilizadores compreendem a enorme importância de se proteger através de uma VPN, em qualquer dispositivo.

Assim, temos de compreender que não se trata de esconder o nosso IP e a localização: a VPN permite manter a privacidade, sem que os dados de conexão sejam usados para outros fins. Perceba o porquê de usar uma, mas não qualquer uma, em particular se existirem descontos especiais que podem chegar aos 72% de desconto.

Privacidade online? Parece que está cada vez mais longe, será?

Como já sabemos, mesmo quem ainda não saiba fica a saber, desde o momento que estamos online, seja através do PC, do tablet ou do smartphone, existe sempre alguém atento e dá conta da nossa presença, como por exemplo:

O fornecedor de Internet,

Agências de marketing

E, mesmo, administradores de rede caso nos encontremos a aceder a partir de uma.

Não obstante, o RGPD ter vindo a ajudar muito esse tipo de controlo, contudo em alguns países, o controlo é gigante e chegam mesma a existir restrições e conteúdos censurados na internet.

Ou seja, a violação de dados é algo corrente e mais vulgar do que aquilo que podemos imaginar.

Em resumo, a defesa da nossa privacidade online e o próprio direito à mesma é o principal motivo para considerar serviços como a NordVPN, que nos últimos anos se tornou uma das principais empresas deste ramo e promove agora o mês da consciencialização do uso de VPN.

Consciencialização do uso de VPN, é mesmo necessário?

Sem dúvida, a intenção da NordVPN é completamente legítima: tentar educar as pessoas sobre as permanentes ameaças online, a censura na internet e as ferramentas de segurança cibernética pessoais e como as podemos usar para proteger as nossas vidas digitais.

Então, a própria marca disponibiliza no seu site, neste link, um teste rápido para assim podermos descobrir se estamos ao nível de assegurar a nossa própria privacidade ou se estamos expostos cada vez que entramos na Internet.

Além disso, vamos encontrar a agradável surpresa de um desconto especial que assinala o mês da consciencialização.

Logo, ao aproveitar esta promoção, não apenas o leitor mas toda a família podem usufruir da mesma subscrição uma vez que a NordVPN permite várias ligações ao mesmo tempo e em dispositivos diferentes.

Mas, em resumo, o que é uma VPN?

Certamente que já ouviu falar em VPN, mas por vezes, não se percebe muito bem qual o propósito de utilização.

De uma forma muito simples, uma VPN (Virtual Private Network) é um serviço que nos permite criar ligações virtuais e privadas à Internet. Parece confuso? Na prática, uma VPN é uma camada adicional de segurança na navegação na Internet uma vez que permite navegar de forma segura, rápida e sem que a nossa identidade (ex. Endereço IP da nossa máquina), seja partilhado com os sites que visitamos.

Por exemplo, com a utilização de uma VPN, todas as nossas comunicações são cifradas através de um túnel seguro, encriptado, por onde flui o tráfego online. Ninguém consegue ver o túnel criado pela VPN, nem ter acesso aos dados que por lá são passados.

Além disso, todas as comunicações passam a ter como origem o servidor de VPN onde estamos ligados, da NordVPN.

Características que distinguem a NordVPN

Descarte, as características de um produto, que neste caso podemos considerar como premium, ficam resumidas abaixo de forma simples e que estarão sempre presentes se optar por este serviço:

Internet segura

Ligação Ultra-Rápida

Política rigorosa de Zero Registos

Transmissão sem interrupções

Privacidade em movimento

Servidores de VPN em qualquer parte do mundo, com elevada taxa de velocidade

Suporte para vários dispositivos

Bloqueio de malware e anúncios

Apoio 24/7

A consciencialização traz desconto de 72%

Na verdade, a NordVPN junta o útil ao agradável e com este esclarecimento de consciencialização da necessidade de uso de uma VPN nos dias de hoje, decidiu «presentar» os seus utilizadores com condições bastante atrativas.

Então, com um desconto de 72%, a NordVPN vai tornar-se numa das mais rápidas e potentes VPNs do mercado. De facto, ao visitarmos a promoção aqui, podemos entender o alcance desta ação.