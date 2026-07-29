Universidade de Aveiro deteta acesso indevido aos seus sistemas
A Universidade de Aveiro (UA) detetou um acesso indevido aos seus sistemas de informação, que resultou na exposição de dados pessoais e institucionais.
UA solicita que comunidade académica esteja atenta
A Universidade está a apurar a extensão da informação comprometida e a implementar todas as medidas necessárias para mitigar os impactos deste incidente.
A situação foi já reportada às autoridades competentes, com as quais a UA se encontra em contacto, estando a ser desenvolvidas todas as diligências necessárias para avaliar e acompanhar a ocorrência.
A UA solicita a toda a comunidade académica que esteja atenta a eventuais contactos ou situações anormais que indiciem estar relacionadas com este incidente.
Caso detete alguma situação suspeita, deverá entrar em contacto com o Gabinete de Cibersegurança da UA, através do endereço de email ciberseguranca@ua.pt.
A UA repudia este ato criminoso, lamenta todos os constrangimentos que dele possam resultar e deixa o apelo: “A segurança da informação é uma responsabilidade partilhada. A adoção de boas práticas de segurança por toda a comunidade académica é fundamental para proteger os sistemas e a informação da UA”.
Foi o GPT 6, queria tirar um curso mas percebeu que a UA esta morta desde fim dos anos 00.
Bons tempos que os alunos da UA participavam no codebits e eram convidados para a PTi