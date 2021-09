A Xiaomi anunciou hoje o lançamento de uma nova linha de smartphones Xiaomi CIVI, marcada para o dia 27 de setembro. CIVI surge como sigla para uma série de palavras iniciadas C e que são muito importantes: C is Very important!

Além deste nome, que mais é que se sabe sobre o Xiaomi CIVI?

Xiaomi CIVI - C is Very important

Através das suas redes sociais na China (Weibo), a Xiaomi começou hoje a lançar teasers sobre uma nova linha de smartphones, a Xiaomi CIVI. C is Very important, é o que se pode ler no primeiro vídeo partilhado, mas o que é que significa o C?

C é de Cool, de Cute, Courage, Chic, Creativity, Colorful e ainda de Confidence. Estas são algumas palavras que a empresa considera como muito importantes para esta nova linha de smartphones.

Já numa outra partilha mais recente, onde revela o cartaz do evento de lançamento da linha Xiaomi CIVI, a empresa destaca que esta será uma linha de smartphones desenhada para os mais jovens.

Ao que tudo indica, esta nova linha vem dar lugar à Mi CC que deixou de ser atualizada em 2019. Espera-se um design moderno, com cores arrojadas e com um toque amoroso, além de toda a tecnologia inerente. Espera-se que haja um foco na fotografia e vídeo, quem sabe uma câmara de 108 MP, e uma bateria capaz de carregar a grande velocidade (até 67W) e com boa autonomia.

No entanto, há um pormenor, a caixa poderá não trazer carregador. Numa outra imagem hoje divulgada de forma não oficial, o a caixa do Xiaomi CIVI parece ser demasiado fina para alocar um carregador. Não é de todo surpreendente, a Xiaomi já o faz nos seus topo de gama, tal como a Samsung e a Apple.

Será o Xiaomi CIVI um rebranding do já anunciado Xiaomi 11 Lite 5G NE? Há rumores que indicam que sim e, olhando ao histórico da empresa, é bem provável que este seja um rumor certeiro.

Até ao momento, não existe muita mais informação relacionada, mas estaremos atentos até ao dia 27 de setembro!