Huawei continua na corrida? Há novos smartphones de gama média

A Huawei tem a história que já todos conhecem e que fez com que tivesse que repensar toda a sua posição no mercado dos smartphones. Era, até 2020, uma das mais importantes fabricantes do mundo, perdendo o seu lugar muito por causa da impossibilidade de oferecer serviços Google. Assim, criou entretanto o seu próprio sistema operativo, melhorou os seus serviços e está a reconstruir, passo a passo, a sua história.

Depois do recente lançamento dos smartphones de topo, chegou a vez de mostrar dois novos modelos de gama média, equipados com processadores Snapdragon 778G e que surpreendem em alguns pontos, nomeadamente, no carregamento rápido que, na versão Pro, vai até aos 100W. Conheça os Huawei Nova 9 e Nova 9 Pro.

Para o mercado internacional, incluindo Portugal, a Huawei tem apostado no lançamento de dispositivos como computadores, monitores, earbuds ou relógios inteligentes. Os smartphones, pelo menos os lançamentos mais recentes, têm ficado limitados ao mercado chinês, muito por conta do novo sistema operativo que integram, o HarmonyOS que ainda está em fase de desenvolvimento.

No entanto, a empresa que demorou alguns anos a construir a sua posição de topo no segmento, está hoje, novamente, a traçar o seu caminho com o objetivo de voltar a conquistar a confiança dos consumidores um pouco por todo o mundo.

É neste sentido que vemos a empresa a lançar novos smartphones. Depois dos modelos de topo, os Huawei P50 eis que surgem agora dois novos modelos integrados na gama média. São os Huawei Nova 9 e Nova 9 Pro.

Huawei Nova 9 e Huawei Nova 9 Pro

Os novos smartphones distinguem-se essencialmente pelo tamanho de ecrã, sendo Nova 9 de 6,57" e o Nova 9 Pro de 6,72". Além disso, o Nova 9 Pro ainda tem uma segunda câmara frontal dedicada aos retratos. No entanto, os dois oferecem o mesmo processador, a mesma capacidade de memória RAM e as mesmas versões de armazenamento.

Em concreto, o processador é um Snapdragon 778G, têm 8 GB de RAM e estão disponível com 128 GB ou com 256 GB de armazenamento interno.

O módulo de câmaras traseiro é composto por quatro câmaras: grande angular é de 50 MP, a ultra grande angular de 8 MP, há ainda uma de profundidade de 2 MP e uma macro de 2 MP. A câmara frontal principal é de 34 MP com abertura f/2.4. No entanto, a versão Pro tem uma câmara dedicada ao retrato, também ela de 32 MP.

A bateria de modelo base é de 4300 mAh com carregamento rápido a 66 W e a do modelo Pro tem menos capacidade, 4000 mAh, mas oferece carregamento rápido a 100W.

O Sistema Operativo é, claro, o HarmonyOS 2, têm NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, mas também não são 5G... uma tendência que já chegou à generalidade dos modelos de gama média.

As especificações