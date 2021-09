Site do Bitcoin.org foi atacado e publicitava esquema fraudulento com criptomoedas

O tema das criptomoedas é atualmente uma das tendências do mercado tecnológico. A moeda virtual conquista paulatinamente o seu espaço, mas tem ainda muitas áreas cinzentas que envolvem esquemas fraudulentos, aproveitamento ilícito e outras particularidades que não abonam a favor desta promissora moeda descentralizada. Um caso agora reportado foi o ataque ao site Bitcoin.org que utilizou a sua popularidade para tentar enganar os mais incautos.

O site foi desligado temporariamente após ter sido vítima de um aparente esquema fraudulento nesta passada quinta-feira.

Ataque fraudulento ao popular site de Bitcoin

O site da Bitcoin.org foi alvo de um ataque que desfigurou a interface e colocou informação fraudulenta prometendo aos utilizadores ofertas e prémios como engodo. Segundo a informação do Coindesk, na manhã de ontem, os visitantes do site foram recebidos com uma mensagem de indisponibilidade do site.

Conforme foi referido por uma entidade ou pessoa que usa o pseudónimo Cobra, operadora do site, mas cuja afiliação atual não é clara, disse que o site poderia ficar inativo enquanto investigavam o hack.

Na quinta-feira, uma mensagem pop-up bloqueou o ecrã da página inicial, onde era mostrado um convite aos visitantes para estes enviarem dinheiro para uma carteira bitcoin. Os fundos seriam então duplicados e devolvidos, dizia a mensagem.

A mensagem afirmava que era uma espécie de bonificação pelo facto de a Bitcoin Foundation estar a “retribuir à comunidade”. A informação reforçava ainda que apenas os primeiros 10.000 utilizadores poderiam aproveitar a oferta.

O esquema tinha então a mensagem de atração, depois para desenvolver o golpe havia um código QR para a carteira, bem como o seu endereço. Todas as outras funcionalidades do site no momento estavam limitadas, pois os utilizadores não conseguiam contornar a mensagem.

Burlas com criptomoedas não são novidade

Este golpe de promoções é conhecido, tem como missão atrair os utilizadores com falsas promessas de multiplicar os seus fundos para que estes, deliberadamente, entreguem dinheiro para uma suposta carteira fidedigna. As vítimas, na verdade, nada recebem em troca e perdem a moeda criptográfica que enviaram.

Segundo análises de transferências na blockchain do bitcoin, disponibilizadas pelo Coindesk, foram enviados 17,7 mil dólares para a conta durante o momento em que o golpe estava ativo. Conforme já demos conta no passado recente, esta estratégia fraudulenta usou até contas de utilizadores famosos no Twitter.

O site Bitcoin.org não é a página oficial da moeda, contudo é um site muito popular e que aparece bem cotado nas pesquisas do Google. Aliás, este é um domínio criado pelos primeiros idealizadores da criptomoeda, Satoshi Nakamoto e Martti Malmi. Ao longo dos anos, o sítio passou a ser mantido pela comunidade como uma espécie de guia prático onde explica temas como o blockchain e o uso da moeda.

No momento, o site está normalizado, mas é um alerta para que quem se cruze com este tipo de "bónus" não se iluda.