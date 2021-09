Com o PassFab iPhone Unlocker, é possível remover, facilmente, o Apple ID e as passwords de ecrãs bloqueados caso aconteça esquecê-la, no seu iPhone e iPad ou, simplesmente, não sabe a senha de um dispositivo iOS, mesmo na mais recente versão do iOS 15.

Assim se descreve o programa que, de forma inequívoca, cumpre com aquilo que promete: voltar a deixar o controlo de um iDispositivo na nossa mão, independente do sistema de proteção que esteja em causa.

O que é e para que serve o PassFab iPphone Unlocker?

Na verdade, esta é já uma das aplicações mais populares no meio e uma das mais utilizadas tanto por profissionais como por utilizadores comuns para as tarefas a que se propõe de desbloqueio.

Para quem ainda não compreendeu, o PassFab iPhone Unlocker é uma das muitas ferramentas que realizam serviços de recuperação de código de acesso e ID da Apple, mas esta destaca-se da multidão, principalmente devido à sua eficiência, facilidade de utilização e rapidez.

Mas a quem se destina este software?

Obviamente, a resposta a uma pergunta destas nunca é de fácil resposta. Contudo, vamos tentar fazer perceber se o PassFab iPhone Unlocker é adequado para o leitor, ou não.

De forma simples, se procura uma das seguintes soluções:

Remover a ID da Apple

Desbloquear a password do iPhone

Fazer um bypass ao MDM (Mobile Device Manager)

Instalou o iOS 15 e o smartphone agora não arranca ou está bloqueado?

Então, sim, este programa é para si!

Mas porquê? Porque as situações desagradáveis do dia a dia acontecem quando menos se espera e, por exemplo, se se esquecer da palavra-passe para desbloquear o seu dispositivo, pode ficar com o smartphone completamente inutilizado.

Por outro lado, caso tenha adquirido um iPhone a um amigo ou alguém conhecido, a remoção da Apple ID é fundamental para podermos registar o dispositivo com os nossos dados.

Está a 3 passos de poder trabalhar com o PassFab iPhone Unlocker

Feitas as apresentações, sobre o que este software pode fazer por nós, vamos ver como usar, com apenas alguns passos.

É certo, a simplicidade esta presente e a facilidade de ultrapassar barreiras com apenas 3 passos é a seguinte:

Ligue o iPhone ao computador onde está instalado o PassFab iPhone Unlocker,

Descarregue o pacote de firmware para flashar o dispositivo.

Finalmente, pode agora ir em frente para desbloquear a password do iPhone e voltar a ter acesso total ao seu dispositivo.

Parece fácil não é? E é mesmo!

O próprio programa coloca-nos tudo em frente, bastando escolher qual a função que pretendemos. O exemplo é acima é apenas um deles.

Compatibilidade

Importante, estes são detalhes que os utilizadores devem ter em conta para avançar com a aquisição e uso deste software.

Não é difícil perceber o extenso que é o alcance do software e respetivos requisitos mínimos:

Sistema Operativo

Compatível com: Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP (32-bit/64-bit); macOS 10.15 Catalina, 10.14 Mojave, 10.13 High Sierra, 10.12 Sierra e anterior.

iPhone:

Compatível com: iPhone 13, iPhone 12 Pro/12, iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11, iPhone XR/XS Max/XS/X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE, etc.

Sistema iOS:

Compatível com: iOS 15 Beta/13.6/13.5/13.4/13.3/13.2/13.1/13, iPadOS 15 Beta/13.6/13.5/13.4/13.3/13.2/13.1/13, iOS 12/11/10, etc.

iPad:

Compatível com: novo iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4/3/2, iPad mini, iPad 4 (iPad com tela Retina), iPad 3 (o novo iPad), iPad 2, iPad

iTunes:

Compatível com. iTunes 12.10, iTunes 12.9/12.8/12.7, etc.

iPod:

Compatível com: iPod touch 7/6/5/4 (incluindo iPod touch 6G, 5G, 4G), iPod Nano, iPod shuffle, e iPod classic.

Principais características:

Sem dúvida, o software aqui apresentado ganha bastante credibilidade face à sua eficácia. É importante elencar as suas principais características:

Para quem esqueceu a password do iPhone/iPad/iPod Touch após fazer alterações recentes, este software vai ajudar a recuperar,

A password de bloqueio do ecrã foi, acidentalmente, definida por crianças ou outra pessoa? Não se preocupe, o PassFab vai ajudar,

O iPad ou iPhone está desativado após exceder os limites de tentativa de passwords incorretos e, para ajudar, o iTunes não pode restaurar o dispositivo? Vai já ficar resolvido,

Apple ID desativado ou bloqueado, esqueceu o ID ou password Apple? Em 3 passos fica resolvido,

O iPhone/iPad é de segunda mão e veio bloqueado por password de 4 ou 6 dígitos, Touch ID ou Face ID? Limpeza total e eficaz, sem margem para dúvidas,

Remover o iCloud do dispositivo iOS sem necessidade de password? É para já!

Pretende eliminar dados e ficheiros pessoais do iPhone/iPad, mas o ecrã partido não permite digitar a password? Vai ficar resolvido, não se preocupe

Porém, existem outras situações de bloqueio semelhantes no dispositivo iOS que podem ser resolvidos via PassFab iPhone Unlocker.

Vantagens de usar e desbloquear o seu iPhone com o PassFab iPhone Unlocker

Em resumo, e sem surpresas, as vantagens são mais que muitas e, mesmo tratando-se de um software comercial, a verdade é que cada euro pago vale bem a pena.

Logo, além de todas as características, as vantagens são mais que muitas e merecem ser enumeradas de forma extensa após o uso do programa.

Então, partir daqui, vamos ter em mão o novo iPhone que permite:

Ativar ou desativar a opção "Buscar o meu iPhone",

Poderá utilizar Apple Music e descarregar Podcasts,

Assumir controlo total do iPhone, iPad ou iPod touch,

Possibilidade de usar qualquer serviço do iCloud e aproveitar todos os recursos da Apple ID,

Atualizações para as versões mais recente do iOS, sem perder o novo Apple ID adicionado,

O dispositivo não vai ser rastreado por meio da ID anterior (ignorada) da Apple,

A marca promete (não o PPLWARE) que o dispositivo não será bloqueado remotamente pelo antigo utilizador Apple ID;

À semelhança do ponto anterior, segundo a marca (não o PPLWARE), o dispositivo não será apagado à distância pelo antigo utilizador com o Apple ID;

Por último, mas não menos importante, o dispositivo ao passar pelo PassFab fica desassociado da conta anterior do iCloud.

Conclusão

Em resumo, podemos explicar por escrito como estando perante um software simples, eficaz e promissor.

A sua robustez, aliada a uma humildade gráfica, torna possível que um iPhone bloqueado mesmo já com o mais recente iOS 15 volte à sua plena vida e ganhe um novo dono ou que o atual dono o possa recuperar com toda a segurança.

Claro que não há bela sem senão, e neste caso, algumas das operações implicam a perda total de todos os dados, no entanto, cada vez que isso estiver para acontecer, somos sempre claramente alertados para tal.

Desconto adicional de 30%

Durante a elaboração do artigo, demos conta que está em vigor uma campanha mundial.

Segundo a marca, basta usar o cupão A8DTE e acedemos automaticamente a 30% de desconto extra sobre a tabela de preços apresentada.