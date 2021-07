Huawei P50 – O primeiro smartphone com HarmonyOS é oficial e traz Snapdragon 888

A Huawei marca mais uma página da sua história, hoje com o lançamento oficial do seu smartphone com sistema operativo próprio. O Huawei P50 e o P50 Pro chegam assim com HarmonyOS e ainda têm outra novidade. O processador Kirin, ainda que não tenha sido completamente abandonado, dá lugar ao Snapdragon 888.

O smartphone foi apresentado apenas para o mercado chinês e ainda não é certo se serão lançados para o mercado internacional. A acontecer deverá ser apenas no final do ano.

A Huawei, depois de um período conturbado no segmento dos smartphones pelas restrições impostas pela Google, parece ter encontrado o seu caminho. Com uma loja própria de apps, com serviços de mapas, de conversação, cloud, e muito mais, consegue ter uma oferta alargada de software para dar resposta à maior ausência notada pelos utilizadores: a Google e os seus serviços.

A juntar a isto, criou o seu próprio sistema operativo que vem assim dar vida aos smartphones que se apresentam como dos melhores em termos de hardware no mercado.

Os novos Huawei P50 e P50 Pro acabaram de ser anunciados na China e a verdade é que não se sabe como será o futuro da empresa no mercado internacional. Sendo estes novos modelos limitados ao 4G (na era do 5G), é provável que sim, que sejam lançados fora da China ainda este final de ano, mas não existem certezas.

Os novos Huawei P50 e P50 Pro com HarmonyOS

Os novos smartphones estreiam o novo sistema operativo próprio, o HarmonyOS 2.0. O mais curioso nestes modelos é o facto de virem ambos em duas versões limitadas ao 4G. Em concreto, estarão disponíveis com o processador Kirin 9000 e com o Qualcomm 888 4G. Rumores anteriores davam conta desta possibilidade como forma de responder à escassez mundial de chips.

Adicionalmente, nos dois casos existirão versões de 8 GB de RAM e 128 GB ou 512 GB de armazenamento interno.

O ecrã do P50 é de 6,5″ com resolução 2700 x 1224 píxeis e com taxa de atualização de 90Hz. O P50 Pro tem ecrã de 6,6″ também com resolução FullHD+ e taxa de atualização de 120Hz.

As câmaras serão o grande fator de destaque destes modelos, já que todas as outras especificações são bastante banais no segmento. A câmara frontal é, em ambos, de 13 MP com abertura f/2.4, a perfurar o ecrã ao centro.

Já a câmara principal dos dois smartphones é de 50 MP (f/1.8, OIS, PDAF) e a ultra grande angular é de 13MP f/2.2. No modelo P50 existe ainda uma câmara telefoto de 12MP f/3.4, a primeira periscópio num modelo não Pro, capaz de fazer Zoom até 5X e há ainda uma de efeito desfocado de 2MP.

O P50 Pro é então o modelo mais relevante neste campo já que apresenta uma câmara periscópio de 64MP f/3.5 capaz de fazer zoom ótico até 3,5x e zoom digital até 100 vezes. Adicionalmente, existe uma câmara de 40 MP monocromática. O modelo Pro tem ainda um sistema XD Fusion Pro capaz de melhorar substancialmente uma imagem com base na luz capturada. Ambos fazem gravação de vídeo a 4K e não vão, estranhamente, ao 8K.

Em termos de bateria contam com uma de 4100 mAh para o P50 e com outra de 4360 para a versão Pro, ambos com carregamento rápido a 65W com fios e 50 W sem fios.

Incluem certificação IP68 de resistência a água e poeiras e têm reprodução de som em stereo.

Relativamente à disponibilidade na China, os smartphones amanhã entram em pré-venda, começando a ser distribuídos a 12 de agosto. Os preços para a versão Pro iniciam-se nos CNY 6,000 (cerca de 780 €) e a versão P50 nos CNY 4,500 (cerca de 590 €).