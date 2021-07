Facebook: receita aumenta 56% no 2.º trimestre 2021 mesmo com novas regras do iOS

O Facebook anunciou nesta quarta-feira os seus resultados fiscais do segundo trimestre de 2021. A empresa registou uma receita de 29 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 56% face ao período homólogo em 2020. Estes resultados mostram que a gigante das redes sociais obteve um crescimento mais rápido do que a Apple e a Microsoft durante o mesmo período.

Conforme é possível perceber, e ao que tudo indica, o Facebook não foi afetado pelas alterações de privacidade introduzidas com o iOS 14.5, pelo menos que se note nesta altura.

Desde há vários meses, o Facebook tem conduzido uma campanha contra a Apple após esta ter implementado novas regras de privacidade que, segundo a empresa das redes sociais, iria prejudicar o próprio Facebook e toda a indústria da publicidade digital. Contudo, é importante perceber que, apesar das queixas, o lucro da empresa durante o segundo trimestre deste ano aumentou 101%, para 10,4 mil milhões de dólares.

Além disso, a empresa informou que o número de utilizadores ativos no Facebook, Instagram e WhatsApp aumentou 12% em relação ao ano passado. Segundo o que foi revelado, o conjunto de serviço do Facebook conta agora com 2,76 mil milhões de pessoas ativas diariamente.

Tivemos um trimestre forte à medida que continuamos a ajudar as empresas a crescer e as pessoas permanecerem ligadas. Estou entusiasmado por ver as nossas principais iniciativas em torno de criadores e comunidade, comércio, e construção da próxima plataforma informática, a juntarem-se para começar a dar vida à visão da metamorfose.

Disse Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook.

As receitas do Facebook podem ainda ser afetadas pela App Tracking Transparency

Conforme é sabido, as principais receitas do Facebook provêm de anúncios, e a empresa teve um crescimento de 47% de ano para ano neste segmento. Isto vem depois de a Apple ter anunciado alterações significativas às diretrizes de privacidade iOS no início deste ano, que agora exigem que os programadores perguntem aos utilizadores se querem ou não ser seguidos por aplicações de terceiros.

Como tal, o Facebook tem vindo a tomar uma posição contra as decisões da Apple desde a introdução do iOS 14.5. No entanto, a empresa não foi tão afetada pelas mudanças de privacidade no iOS no último trimestre. Isto não significa, porém, que o Facebook não esteja preocupado com o que vem a seguir.

Tal como foi referido, o diretor financeiro do Facebook David Wehner mencionou que a empresa espera um impacto maior nas receitas no terceiro trimestre devido a “mudanças regulamentares e de plataforma, nomeadamente as recentes atualizações do iOS”.

A visão da Apple é colocar a privacidade nas mãos do utilizador e a visão do Facebook é não passar ao utilizador a decisão sobre o seguimento. Uma investigação recente mostrou que cerca de 25% dos utilizadores de iOS já desativaram o seguimento em aplicações de terceiros, e este número será provavelmente ainda mais elevado até ao final do ano.

