A posição da Huawei no mercado global é um tanto ou quanto delicada devido a todos os desenvolvimentos dos últimos anos e da relação com os EUA que a obrigou a empresa a abdicar dos serviços Google nos seus smartphones. No entanto, para impulsionar as vendas do futuro P50 que virá já equipado com HarmonyOS, a empresa poderá ter uma versão LTE mas equipada com um processador da Qualcomm.

Aparentemente, a Qualcomm irá lançar uma versão LTE do seu Snapdragon 888 que será aproveitada pela Huawei.

Ainda sem uma data concreta definida, os novos smartphones Huawei da série P50 deverão chegar antes do esperado. Isto significa que poderão ser lançados já em julho ou início de agosto.

Esta série será a primeira a estrear o sistema operativo HarmonyOS, desenvolvido pela própria Huawei, para responder aos problemas com os Estados Unidos e, em concreto, com a Google e com a falta de serviços Google nos seus dispositivos.

Huawei P50 LTE com Snapdragon 888

Agora, há rumores que dão conta de mais um feito inédito. Aparentemente, um smartphone de topo da Huawei será lançado com um processador da Qualcomm e não com um Kirin como habitualmente.

As informações apontam para uma versão LTE do P50 que virá equipada com um Snapdragon 888 com o número de modelo SM8450. Esta será a plataforma móvel da Qualcomm baseada no modelo de topo, mas sem a vertente 5G.

Tudo quanto sejam assuntos relacionados com o 5G, não podem ser tratados entre a Huawei e empresas norte-americanas. No entanto, as negociações relativas a outras redes móveis são permitidas, uma vez que as limitações estão baseadas em patentes.

Estas são informações que não passam de rumores, mas que dentro de poucos dias podemos ver confirmadas oficialmente pela Huawei. Resta esperar agora pelo anúncio oficial do evento.