Pete Lau já confirmou e não vai mesmo haver um OnePlus 9T este ano

A OnePlus está em grandes mudanças desde que a OPPO resolveu aproximar as duas empresas, partilhando recursos, desenvolvimentos e outras áreas. Este parece ser um caminho inevitável e que ninguém irá conseguir parar.

A mais recente notícia vem quebrar uma tradição da marca, que apresentava sempre 2 smartphones de topo por ano. Este será o primeiro a mudar este plano e o OnePlus 9T vai ficar de forma e não será lançado.

Marca parece estar a reinventar-se com a OPPO

O último ano mostrou uma mudança da OnePlus face ao mercado. A marca não se focou apenas nos seus smartphones topo de gama e dedicou-se a criar propostas da gama média, ajustados a uma área de mercado onde há um interesse muito grande.

Surgem assim os Nord, com várias propostas, mas mantendo um espírito que facilmente é reconhecido na marca. Hardware interessante associado a um preço que coloca os smartphones num patamar que facilmente pode ser comprados.

OnePlus 9T não vai ser lançado este ano

A grande notícia da marca surge agora numa entrevista de Pete LAu, o CEO da OnePlus. Reconheceu algo que há algum tempo vinha a surgir como um rumor. O OnePlus 9T, esperado para este ano, afinal não vai mesmo surgir, sem ser apontada uma razão para isso.

Não se sabe ao certo a razão para esta mudança, mas certamente estará associado às mudanças que a OPPO está a impor. A aproximação entre o ColorOS e o OxygenOS vai acontecer e estes dois sistemas vão partilhar componentes do código.

Uma mudança que vai para lá dos smartphones

Esta é uma mudança importante do lado da OnePlus. A sua linha T era o ponto de melhoria do seu smartphone de topo, ao atualizar a sua proposta inicial do ano. Desde 2016 que esta é a realidade e que tanto tem agradado aos utilizadores.

Algo que também não se sabe ainda é se este será um cenário único para este ano ou se será uma mudança definitiva para o futuro. Com smartphones que competem entre si, este será um cenário interessante e útil tanto para a OPPO como para a OnePlus.