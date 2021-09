Após meses de desenvolvimento, o iOS 15 e o iPadOS são já uma realidade acessível a todos. Estes sistemas da Apple, dedicado ao iPhone e ao iPad, trazem um conjunto de novidades importantes e que eram já esperadas pelos utilizadores.

Se tudo parecia correr bem com o que oferecem e com a atualização, a realidade está a ser diferente. Há já queixas de problemas, que surgem no armazenamento. Mesmo com espaço disponível, o iOS 15 e o iPadOS 15 mostram notificações de falta de espaço no iPhone e no iPad.

Tal como é normal na Apple e nos seus equipamentos, a instalação das novas versões do iOS e do iPadOS é um processo simples e rápido. Não eram esperados problemas e nem falhas nos sistemas, até porque estiveram meses a ser desenvolvidos.

A verdade é que a Internet está a ser inundada de queixas de utilizadores. Estes recorrem às redes sociais para relatar um problema anormal e que não era de todo esperado. Os relatos acumulam-se, sem que a Apple ainda se tenha manifestado.

O que os relatos mostram é que surge um alerta a muitos utilizadores, que relata a falta de espaço de armazenamento disponível no iPhone ou no iPad. Este é errado e incorreto, havendo espaço livre e que resulta num erro do iOS 15 e do iPadOS 15.

A piorar as coisas, esta notificação não pode ser ignorada ou removida. Ao carregar no alerta, o utilizador é encaminhado para a zona das definições onde pode ter acesso à informação do espaço livre, onde existe muito espaço que pode ser usado.

O que o suporte da Apple recomenda aos utilizadores com este problema é que reiniciem os seus equipamentos. Esta ação, do que é também indicado, não tem nenhum resultado prático e o problema continua a manifestar-se.

Além deste problema, existem outros relatados, todos associados à informação do espaço disponível no iPhone e no iPad. Têm um menor impacto, mas são igualmente incómodos. Provavelmente a versão 15.1, já em testes, poderá resolver estes problemas, deixando bem longe o cenário que aconteceu quando o iOS 14 começou a ser usado.