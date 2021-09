Pode parecer uma piada, mas uma nova versão do iOS nunca está completa sem existir uma falha que permite contornar o bloqueio de ecrã. Este cenário tem acontecido ao longo de muitos anos, sendo comum e até esperado que surja.

O iOS 15 chegou esta semana e até agora ainda não tinha surgido qualquer informação. Se muitos pensavam que finalmente esta versão quebrava o ciclo, a verdade é diferente. Surgiu agora a primeira falha de segurança e novamente deixa passar o bloqueio de ecrã do iPhone.

Uma falha que é um clássico do iOS

Ao longo dos anos as novas versões do iOS têm tido sempre associados problemas de bloqueio do ecrã. De uma forma mais ou menos simples é sempre descoberta uma maneira de contornar esta proteção, deixando assim o iPhone vulnerável e com acesso aos dados.

Foi assim natural a ação que o conhecido Jose Rodriguez tomou com esta nova versão do sistema operativo do iPhone. Este espanhol tem sido um dos mais ativos investigadores de segurança e por norma é ele a revelar esta falha, nos primeiros dias de utilização.

iOS 15 está também vulnerável a este problema

Com o iOS 15 não foi diferente e está já disponível um vídeo que mostra como contornar o bloqueio do iPhone. Não é um processo simples, requerendo vários passos e várias interações, mas ainda assim não deixa de ser possível de efetuar.

[vídeo original]

Desta vez o ponto de falha é realizado com recurso ao VoiceOver, à ferramento Share Sheet da Apple e a algum texto pré-escrito. Como podem ver no vídeo acima, este processo requer algum esforço, mas ainda assim, a sua existência no iOS 15 é suficiente para merecer a atenção da Apple.

Apple tem de olhar para esta questão de segurança

A publicação deste vídeo pretende ser uma chamada de atenção para a Apple, já se que baseia em problemas anteriores. Jose Rodriguez já os tinha revelado antes e até recebido um prémio monetário da Apple, mas aparentemente estes foram apenas mitigados, não sendo realmente resolvidos.

O pretendido é que a empresa resolva a falha de uma vez por todas, deixando assim de existir este buraco de segurança no iOS 15. Do que se sabe, deverá estar também presente no iOS 14.8. A falha não foi agora reportada à Apple, mas certamente que dentro de dias surgirá uma atualização que a resolve.