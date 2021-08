Carregador universal para smartphones? UE com proposta em setembro

O tema de existir um carregador universal (para todos os tipos de smartphones) não é propriamente novo. A ideia parece agradar os utilizadores, no entanto, há marcas, como o caso da Apple, que não "gostam" deste caminho da uniformização.

Em setembro a Comissão Europeia irá apresentar uma proposta para um carregador universal. Qual será a interface?

A ideia parece agradar os utilizadores, no entanto, há marcas, como o caso da Apple, que não "gostam" deste caminho da uniformização. Como já referimos em outros artigos, o objetivo passa por existirem carregadores uniformizados, que funcionem em todos os smarphones assim como noutros sistemas. As questões ambientais estão na base de uma possível decisão. Segundo dados, por ano existirão 50 mil toneladas de carregadores fora de uso (lixo tecnológico).

De relembrar que em 2009, a Comissão Europeia pressionou e conseguiu popularizar o microUSB em milhões de dispositivos, forçando a Apple a incluir um adaptador microUSB. Alguns anos depois, em meados de 2014, tentaram novamente reivindicar os benefícios para os consumidores, a indústria e o meio ambiente, no entanto, continua tudo na mesma.

Carregador universal: Interface USB-C poderá ser a norma escolhida

O USB-C é um standard que tem vindo a ser cada vez mais utilizado pelos fabricantes de dispositivos tecnológicos. Como é natural nesta área, as atualizações dos protocolos acontecem sempre que possível e com o USB tipo C o cenário não é diferente. além de todas as vantagens, recentemente esta norma foi atualizada e permitirá carregamentos a 240 W.

Agora, caso a proposta da Comissão Europeia seja aprovada, todas as fabricantes de smartphones terão de passar a incluir esse conector nos seus novos equipamentos.

De acordo com um estudo realizado em 2019, estudo esse que foi encomendado pela Comissão Europeia, o microUSB ainda era o conector mais usado. O conector USB-C aparecia na segunda posição e Lightning da Apple em terceiro.

Leia também...