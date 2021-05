USB-C foi atualizado e permitirá carregamentos a 240 W

O USB-C é um standard que tem vindo a ser cada vez mais utilizado pelos fabricantes de dispositivos tecnológicos. Como é natural nesta área, as atualizações dos protocolos acontecem sempre que possível e com o USB tipo C o cenário não é diferente.

De acordo com a última atualização, a capacidade de carregamentos passará de 100W para 240W.

USB-C tem nova versão “Extended Power Range”

Em breve, a maioria dos PCs portáteis não precisará de ser equipado com uma interface “feia” e uma fonte de alimentação proprietária para carregamento. O USB Implementers Forum (USB-IF) acaba de anunciar, que o USB-C permitirá carregamentos a 240 W (48V a 5A).

Considerando que este standard só permitia carregamentos a 100 W, é uma evolução para mais do dobro. Tal significa que, com esta capacidade, poderá ser possível em breve alimentar portáteis e outros equipamentos com mais necessidades em termos de energia.

Por exemplo, o Dell XPS 15 c necessita de 130 W o que, com o atual standard, não é possível de alimentar.

A USB-IF denomina esta nova versão de “Extended Power Range”. Para usufruir das características deste novo standard, será necessário adquirir novos carregadores e cabos USB-C. A USB-IF refere que “Todos os cabos EPR devem ser visivelmente identificados com itens de identificação de cabo EPR”, diz parte dos requisitos do USB-IF para a nova especificação. Um cabo precisará de suportar até 5A e 50 V para ser compatível.

Com esta recente novidade, ficará agora a dúvida se os fabricantes irão apostar em força nesta versão atualizada do standard