Ayos HCS – uma solução de topo para a sua rede doméstica

O armazenamento da informação está cada vez mais sério. Se por um lado a oferta na cloud é cada vez mais abrangente e compensadora, por outro lado têm havido alguns acontecimentos que levam os utilizadores a perder a confiança nessas soluções.

Por essas e outras razões, há quem prefira gerir o seu próprio servidor doméstico e controlar a forma como a informação é guardada e acedida. Hoje vamos conhecer uma solução completa para gestão e segurança da rede doméstica: Ayos HCS.

O Ayos HCS surge como um produto premium, num patamar acima do que de melhor existe para uso doméstico.

Trata-se se um produto da marca Aiyja com um sistema operativo proprietário, baseado em BSD, destinado a Home Connectivity Server. Tudo isto junto, resulta na designação Ayos HCS.

A Aiyja é uma empresa europeia com mais de 20 anos de atividade, mas que só mais recentemente se decidiu focar no desenvolvimento de uma solução como o Ayos HCS.

As funcionalidades do Ayos HCS

O Ayos HCS pode ser acedido comodamente a partir do browser, onde pode ser feito toda a gestão e acesso aos conteúdos. Pretende ser uma solução acessível ao utilizador comum, portanto, simples e intuitivo. De acordo com a marca, são quase 700 funcionalidades que estão incluídas neste sistema de topo. No entanto, de forma simplificada, é possível resumir em 9 funcionalidades principais.

1. Firewall de nível empresarial

Como ponto de passagem logo após o router do operador, o Ayos HCS é capaz de proteger toda a rede doméstica, controlar dispositivos e serviços ligados na rede e fornecer toda a informação relacionada. Tudo é apresentado de forma simples, intuitiva e com elevados padrões de segurança.

2. Um NAS integrado

A parte da gestão do armazenamento é determinante neste tipo de soluções. Assim, está integrado um sistema NAS, com capacidade para gerir até 20 TB de armazenamento interno e ligar-se a soluções conhecidas como Time Machine ou Windows Network Backup.

3. O Home Cloud

Com acesso restrito e totalmente gerida por si, pode definir quais os conteúdos a que pretende aceder fora de casa. Poderá guardar diverso tipo de informação, onde além de simples ficheiros, pode gerir os emails, contactos, documentos e palavras-passe.

4. Internet Services & Home Anywhere

Estas funcionalidades pretendem alargar o conceito de Home Cloud de forma a chegar a pessoas externas. Permite então fazer uso da firewall para sincronizar dados com recursos externos, partilhar conteúdos com amigos ou família, enviando apenas um link a e a palavra-passe e gerindo todo o acesso.

Já a funcionalidade Home Anywhere trata-se de uma VPN sem necessidade de abrir portos, permitindo assim chegar com toda segurança à rede local.

5. Proteção de Malware e Ransomware

Nos dias que correm, este tipo de ameaças está muito presente e todo o cuidado é pouco. O Ayos HCS utiliza diversas estratégias para bloqueio de spam, funcionalidades Nextcloud e encriptação em massa.

6. Gestão de rede e Wi-Fi

Se a maior parte dos routers domésticos deixa muito a desejar no que diz respeito à gestão, aqui tem maior controlo. Poderá gerir o switch interno Gigabit de 4 portas, utilizar o WiFi AP (WAPi) com funcionalidades VLAN, VTEP, QoS, entre outros (disponível em breve). Também o controlo do Wi-Fi não ficou esquecido e os recursos BLE estarão disponíveis mais à frente.

7. App Store gratuita

Como qualquer plataforma que se preze, também aqui há essa vertente já com muitas apps disponíveis. Estas apps funcionam em máquinas virtuais (sandbox), com total controlo de funcionalidades e permissões, para que não façam aquilo que não quer.

8. Media Center

Também poderá assistir à sua biblioteca de vídeos, com recursos como o Emby ou Plex. Também está disponível um servidor de música (Madsonic). O acesso a estes e outros recursos é controlado por um recursos SSO (single sign on) onde uma única conta permite aceder a tudo o que tiver permissões para aceder.

9. Privacy Proxy & Home Page

Com recurso a um Web Proxy, é assim possível utilizar funcionalidades de controlo parental, navegação Web, e segurança por DNS. Além disso, é possível detetar tráfego que está a ser enviado, por exemplo, da sua TV para locais desconhecidos, com informação acerca dos seus gostos e preferências. Tudo isso pode ser controlado.

O hardware e software

O Ayos HCS traz hardware de topo, o que faz dele um sistema preparado para, pelo menos, a próxima década.

A lista de hardware fornecido resume-se nos seguintes pontos:

CPU AMD Ryzen 4 Cores (3,5 GHz)

Memória DDR4 Dual Channel

Drives SSD NVMe (opções RAID)

Cooler eficiente e silencioso

Interface de rede 1x GBe WAN + 4x GBe LAN

Acerca do software, como já referido, o Ayos é baseado em BSD (OpenBSD), um sistema Unix. É muito forte em estabilidade e open source.

Preço e disponibilidade

A solução Ayos HCS, que inclui não só o software proprietário mas também o hardware com 16 ou 32 GB de RAM, está disponível a partir de 1790 €, com armazenamento incluído a começar em 2x 1TB de armazenamento SSD NVMe.

É ainda possível obter uma redução de 100 € no preço, utilizando o código de desconto MBPHEZTA.

O envio é feito a partir da Europa, e se adquirir antes de junho, receberá gratuitamente uma solução de VPN.

Ayos HCS