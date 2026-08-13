Certificado de gravidez: já disponível no portal SNS 24 e app SNS 24

O certificado de gravidez é um documento emitido por um profissional de saúde que atesta o tempo de gestação e o número de bebés esperados. Pode consultar o certificado de forma digital através do Portal SNS 24 e da App SNS 24.

Este certificado destina-se a mulheres grávidas que tenham completado 13 ou mais semanas de gestação.

Para que serve o certificado de gravidez?

Este documento é necessário para solicitar o abono de família pré-natal. Constitui uma certificação médica do tempo de gestação e do número de bebés esperados.

O destino do certificado depende do regime da utente:

no regime geral, é transmitido à Segurança Social

no regime convergente (funcionárias públicas), o abono é processado pela entidade empregadora pública, através da Caixa Geral de Aposentações

O abono de família pré-natal é uma prestação social atribuída a partir da 13.ª semana de gestação, com o objetivo de apoiar financeiramente a mulher grávida durante este período.

No regime geral, este abono é pago pela Segurança Social, e no regime convergente o pagamento é feito pela entidade empregadora pública.

Para mais informações sobre como pedir o abono pré-natal, em regime geral, pode consultar o site da Segurança Social.

Quais as informações que constam no certificado?

No certificado de gravidez, pode encontrar as seguintes informações:

identificação do médico: nome e número da cédula profissional

identificação da grávida: nome, data de nascimento e número de utente do Serviço Nacional de Saúde

número de semanas de gravidez no momento da emissão do certificado

número de bebés (nascituros) previstos

Certificado de gravidez