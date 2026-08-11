PSP lança alerta sobre eclipse solar! Não vale tudo…

Um eclipse solar é um espetáculo natural fascinante, mas exige cuidados redobrados — tanto para a sua visão como para a segurança nas estradas. A Polícia de Segurança Pública deixa-lhe as recomendações essenciais para que possa desfrutar do momento sem correr riscos.

Proteção ocular: não arrisque a visão

Olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse, pode provocar danos permanentes na retina. O facto de a luminosidade parecer menor não significa que a radiação solar seja segura para os olhos.

Para observar o eclipse, devem ser utilizados óculos específicos para eclipses solares, devidamente certificados segundo a norma ISO 12312-2.

Óculos de sol convencionais, por mais escuros que sejam, não oferecem proteção adequada. O mesmo acontece com soluções improvisadas, como radiografias, vidros fumados ou outros filtros caseiros.

No caso das crianças, a atenção deve ser redobrada. A observação deve ser sempre supervisionada por um adulto, garantindo que não retiram os óculos de proteção enquanto estão a olhar para o Sol.

Segurança rodoviária: atenção ao volante

O eclipse também pode representar um desafio para quem estiver a conduzir durante o fenómeno.

A redução temporária da luminosidade pode alterar as condições de visibilidade e provocar distrações, sobretudo junto de locais onde estejam concentradas pessoas a observar o céu.

Quem estiver ao volante deve manter a atenção exclusivamente na estrada e evitar olhar diretamente para o Sol.

Se estiver a conduzir e pretender acompanhar o eclipse, a opção mais segura é parar o veículo num local autorizado e seguro, afastado da faixa de rodagem, antes de iniciar qualquer observação.

Também é importante evitar travagens ou paragens repentinas na estrada para observar o fenómeno.

Um espetáculo para observar, mas com segurança alerta PSP

Um eclipse solar é um acontecimento raro e extraordinário, mas não deve ser encarado como uma situação de risco.

Com equipamento adequado, supervisão das crianças e comportamentos responsáveis na estrada, é possível desfrutar do fenómeno em segurança.

A regra é simples: nunca olhe diretamente para o Sol sem proteção adequada e, se estiver a conduzir, mantenha os olhos na estrada.