“Aterro de bicicletas elétricas” na China: o vídeo que circula nas redes sociais é real?

Um vídeo a mostrar centenas de bicicletas elétricas amontoadas num terreno, alegadamente destinadas ao lixo por não serem recicláveis, tem corrido as redes sociais. Contudo, será verdade?

Voltou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra centenas de bicicletas elétricas espalhadas por um terreno, alegadamente um "aterro" de veículos que ninguém quer porque não são recicláveis.

A publicação até levanta a pergunta: se afinal os veículos elétricos precisam de eletricidade gerada a gasóleo, porque não os fabricam logo a gasóleo?

De onde vêm a bicicletas elétricas?

As imagens, que já tinham circulado antes associadas à China com a alegação de que as bicicletas tinham sido despejadas devido ao custo elevado de reparar ou substituir baterias, não mostram nada disso.

Segundo apurado pela AFP junto da Meituan, a gigante chinesa que comprou a Mobike em 2018, o terreno em causa é um parque de estacionamento alugado temporariamente pela empresa, e não um aterro.

De acordo com a própria Meituan, citada pela SIC, os veículos foram retirados de circulação e armazenados temporariamente devido a condições meteorológicas ou por instruções das autoridades locais nalgumas cidades.

Ou seja, nada tem que ver com baterias estragadas ou impossibilidade de reciclagem. Importa recordar que, já em 2018, a empresa tinha reduzido a escala do seu negócio de partilha de bicicletas, por haver mais veículos disponíveis do que procura, o que ajuda a explicar a quantidade de bicicletas ali estacionadas.