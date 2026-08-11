“Aterro de bicicletas elétricas” na China: o vídeo que circula nas redes sociais é real?
Um vídeo a mostrar centenas de bicicletas elétricas amontoadas num terreno, alegadamente destinadas ao lixo por não serem recicláveis, tem corrido as redes sociais. Contudo, será verdade?
Voltou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra centenas de bicicletas elétricas espalhadas por um terreno, alegadamente um "aterro" de veículos que ninguém quer porque não são recicláveis.
A publicação até levanta a pergunta: se afinal os veículos elétricos precisam de eletricidade gerada a gasóleo, porque não os fabricam logo a gasóleo?
¿Si los vehículos eléctricos se cargan con generadores diésel por qué no los hacen de diésel directamente? (Vertedero de motos eléctricas no reciclables) ♻️ pic.twitter.com/PPKdTiqDCe
— ANA 🇪🇦 (@ANA88MD) August 9, 2026
De onde vêm a bicicletas elétricas?
As imagens, que já tinham circulado antes associadas à China com a alegação de que as bicicletas tinham sido despejadas devido ao custo elevado de reparar ou substituir baterias, não mostram nada disso.
Segundo apurado pela AFP junto da Meituan, a gigante chinesa que comprou a Mobike em 2018, o terreno em causa é um parque de estacionamento alugado temporariamente pela empresa, e não um aterro.
De acordo com a própria Meituan, citada pela SIC, os veículos foram retirados de circulação e armazenados temporariamente devido a condições meteorológicas ou por instruções das autoridades locais nalgumas cidades.
Ou seja, nada tem que ver com baterias estragadas ou impossibilidade de reciclagem. Importa recordar que, já em 2018, a empresa tinha reduzido a escala do seu negócio de partilha de bicicletas, por haver mais veículos disponíveis do que procura, o que ajuda a explicar a quantidade de bicicletas ali estacionadas.