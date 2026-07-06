Primeiro elétrico da Bentley já tem nome e data de apresentação

A Bentley confirmou oficialmente a chegada do Torcal, o seu primeiro automóvel 100% elétrico. O novo SUV de luxo será apresentado em Londres no dia 23 de setembro e marcará uma nova etapa na estratégia de eletrificação da marca britânica.

Bentley Torcal: nome inspirado na natureza e na performance

Segundo Frank-Steffern Walliser, diretor executivo da Bentley, o Torcal estabelecerá novos padrões nos aspetos mais relevantes para os clientes da marca. O responsável afirma ainda que este poderá ser um dos projetos mais cuidadosamente desenvolvidos pela empresa desde a sua fundação.

O Torcal passará a integrar a gama da Bentley ao lado dos modelos Bentayga, Bacalar e Batur. À semelhança destes automóveis, o nome foi inspirado numa localização natural, neste caso a formação rochosa de El Torcal de Antequera, em Espanha. Além dessa referência geográfica, a designação também faz alusão à palavra latina associada ao conceito de binário motor.

A intenção de lançar um SUV totalmente elétrico já tinha sido anunciada pela Bentley em 2021, integrando o plano de transformação da marca para uma mobilidade mais sustentável.

Protótipos já foram vistos em testes

Ao longo dos últimos meses, vários protótipos do Torcal foram fotografados durante fases de desenvolvimento. Um dos testes decorreu no Círculo Polar Ártico, onde foi possível observar uma silhueta do tipo fastback, com elementos inspirados no protótipo EXP 15 apresentado no ano passado.

O modelo também foi visto no circuito de Nürburgring, na Alemanha, equipado com uma camuflagem destinada a esconder os detalhes da carroçaria. Ainda assim, algumas imagens permitiram observar parte do habitáculo, incluindo revestimentos em pele vermelha, acabamentos em Alcantara preta, um grande ecrã curvo e comandos físicos para várias funções.

A Bentley confirmou que irá divulgar novas informações sobre o Torcal nas semanas que antecedem a apresentação de 23 de setembro. A marca garante que, apesar de representar uma nova geração de automóveis elétricos, o modelo manterá as características que definem a Bentley desde 1919, combinando luxo, elevada qualidade de construção e prestações de referência.

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