PplWare Mobile

A Terra é o único lugar onde a Lua consegue ocultar totalmente o Sol, mas isso vai acabar

· Ciência 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Joao Ptt says:
    6 de Julho de 2026 às 14:26

    As coincidências dão MUITO trabalho aos seres da Natureza para concretizar.

    Responder
  2. Gringo Bandido says:
    6 de Julho de 2026 às 14:37

    Estamos actualmente numa nova era das trevas e nada tem haver com os astros, basta observar o niilismo das pessoas mas talvez seja assim o destino de tudo do universo de se afastar até nada se ver.

    Responder
  3. Miratan says:
    6 de Julho de 2026 às 14:52

    São milhares, milhões, bilhões, trilhões… de coincidências, mas coincidentemente o ser humano prefere acreditar em acasos. Os mais inteligentes, estudiosos, cientistas… não cogitam um Criador um Engenheiro um Desenhista…

    Responder
    • Liliana santos says:
      6 de Julho de 2026 às 15:34

      Pensei exactamente o mesmo. Hoje em dia existem mais dogmas na ciência do que outra coisa!

      O Dr. Ming Wang era ateu e “converteu-se” depois de ver a complexidade do olho humano.

      Responder
  4. Ricardo Silva says:
    6 de Julho de 2026 às 15:28

    Vai acabar? Mania dos updates…

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube