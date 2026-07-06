Segurança Social já permite partilhar declarações digitais
A Segurança Social disponibilizou uma nova funcionalidade no Portal e na aplicação móvel que permite aos cidadãos controlar a forma como as suas declarações são partilhadas com entidades públicas ou privadas.
A novidade, denominada "Declarações a Pedido", pretende simplificar processos administrativos, reduzindo a necessidade de envio manual de documentos e garantindo que o cidadão mantém sempre o controlo sobre os seus dados pessoais.
Partilhar declarações digitais: Como funciona?
Com esta funcionalidade, as entidades podem solicitar acesso a uma ou mais declarações associadas a um cidadão. Sempre que isso acontece, o pedido é enviado para o Portal e para a App da Segurança Social, onde o utilizador recebe uma notificação e decide se pretende autorizar ou rejeitar o acesso.
Existe ainda uma segunda possibilidade: o próprio cidadão pode antecipar o processo e conceder acesso às declarações de forma proativa. Para isso, basta selecionar a entidade que irá consultar os documentos e indicar quais as declarações que pretende disponibilizar.
Um dos principais objetivos desta nova funcionalidade é reforçar a privacidade e a proteção dos dados pessoais.
Todas as autorizações são geridas pelo cidadão, que pode:
- Autorizar ou recusar cada pedido de acesso;
- Escolher quais as declarações que pretende partilhar;
- Selecionar a entidade que poderá consultar os documentos;
- Definir uma data de validade para cada autorização concedida;
- Revogar o acesso sempre que considerar necessário.
Desta forma, a Segurança Social garante que nenhuma entidade pode consultar documentos sem o consentimento explícito do respetivo titular.
Onde está disponível?
A funcionalidade já pode ser utilizada através dos seguintes canais:
Portal da Segurança Social
- Página Inicial → Declarações → Declarações a Pedido
App Segurança Social
- Menu Declarações → Gerir acesso a declarações
Com esta novidade, a Segurança Social continua a apostar na digitalização dos seus serviços, tornando mais rápidos os processos de comprovação documental e reduzindo a burocracia para cidadãos e entidades.
Ao mesmo tempo, a solução reforça a transparência e a segurança na partilha de informação, permitindo que cada utilizador mantenha o controlo total sobre quem pode aceder às suas declarações e durante quanto tempo.