Dois estranhos objetos vermelhos foram encontrados na cintura de asteroides

Cintura de asteroides é uma região circular do Sistema Solar formada por múltiplos objetos irregulares denominados asteroides. Esta região está localizada aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Estas rochas são minuciosamente vigiadas e foi com alguma estranheza que se detetaram 2 objetos vermelhos nesta região. Estas rochas não deveriam estar lá.

Estes objetos espaciais podem ter vindo de além de Neptuno e, potencialmente, oferecer dicas sobre o caos do início do Sistema Solar.

Objetos vermelhos na Cintura de asteroides são estranhos

Dois objetos vermelhos estão escondidas numa parte do Sistema Solar onde não deveriam estar. Os cientistas liderados por Sunao Hasegawa da JAXA, a agência espacial japonesa, referiram na segunda-feira que estes objetos avistados na cintura de asteroides entre Marte e Júpiter parecem ter origem para lá de Neptuno. As descobertas podem um dia fornecer evidências diretas do caos que existia no início do sistema solar.

Se fosse verdade, seria um grande negócio.

Disse Hal Levison, cientista planetário do Southwest Research Institute, no Colorado.

Hoje, a vizinhança estelar da Terra é bastante estável. Mas, há 4 mil milhões de anos, o caos reinou enquanto as órbitas de Júpiter e de outros planetas gigantes para lá destes não mudavam. A destruição gravitacional causada por esta dança planetária provavelmente lançou pedaços de rocha e gelo para todo o lado.

Foi muito dinâmico.

Referiu Karin Öberg, especialista em evolução do Sistema Solar da Universidade de Harvard.

Algumas destes rochas instalaram-se no espaço entre Marte e Júpiter e tornaram-se no cinto de asteroides. Acredita-se que a maior parte do material seja pedaços de rocha inativa que não conseguiram formar planetas.

Mas há dois objetos chamados 203 Pompeja e 269 Justitia.

Um astro falhado e um dano colateral?

Orbitam a cerca de 2,7 e 2,6 vezes a distância entre a Terra e o Sol, estão bem dentro do Cinto de asteroides. 203 Pompeja, com cerca de 110 km de diâmetro, parece estar estruturalmente intacta, enquanto 269 Justitia, de apenas 56 km ou mais, é provavelmente um fragmento de uma colisão anterior.

Ambos têm órbitas circulares estáveis, o que significa que devem ter-se instalado neste espaço há muito tempo.

Ambos também têm uma cor incomum. Os objetos no sistema solar interior tendem a refletir mais a luz azul porque são desprovidos de material orgânico - coisas como carbono e metano - enquanto os objetos no Sistema Solar exterior são mais vermelhos porque têm muitos orgânicos, talvez sejam os blocos de construção da vida na Terra.

Para ter estes orgânicos, é preciso inicialmente ter muito gelo à superfície. Então estes devem ter-se formado num ambiente muito frio. Então a irradiação solar do gelo cria aqueles orgânicos complexos.

Explicou Michaël Marsset, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, coautor do artigo.

Cor vermelha dos asteroides intriga os especialistas

Estas duas rochas, ao que parece, são extremamente vermelhas — mais vermelhas do que qualquer outra coisa vista no Cinto de asteroides. Embora tenham sido encontradas pistas provisórias de outros asteroides vermelhos, estes dois parecem ser especiais.

A descoberta, se correta, oferecerá provas da migração planetária no sistema solar primitivo, particularmente em apoio a uma ideia chamada Modelo Nice, com Saturno, Úrano e Neptuno todos a moverem-se para fora, e Júpiter para dentro ligeiramente, ao longo de algumas centenas de milhões de anos.

Isto teria perturbado os asteroides carregados de orgânicos que sobravam da formação dos planetas, enviando-os a pingar pelo sistema solar.

A maioria destes objetos restantes são atualmente conhecidos como objetos transneptunianos e orbitam na cintura de Kuiper para além de Neptuno. Muitos são de cor vermelha, como Arrokoth, a rocha que a missão New Horizons da NASA conseguiu estudar em 2019. 203 Pompeja e 269 Justitia parecem ambos igualá-los.

Explicação não reúne consenso

Nem todos estão convencidos ainda. O Dr. Levison, que também não esteve envolvido no jornal, diz que os objetos devem ficar menos vermelhos à medida que se aproximam do sol. Mesmo os asteroides capturados na órbita de Júpiter conhecidos como troianos, que se pensa serem objetos transneptunianos, não são tão vermelhos.

Parece ser inconsistente com os nossos modelos

Disse o Dr. Levison, que é o chefe da missão Lucy da NASA, que tem lançamento previsto para outubro, para estudar os troianos de Júpiter.

Marsset concorda que não é clara a razão de serem tão vermelhos, mas possivelmente está relacionado com o tempo que demoraram a ser implantados no Cinto de asteroides. Alguns troianos também podem ser vermelhos, mas ainda não foram encontrados.

NASA quer visitar estes dois objetos

Para confirmar verdadeiramente a origem de 203 Pompeja e 269 Justitia, provavelmente será necessário efetuar uma visita com uma nave espacial. Tal missão poderá potencialmente oferecer um vislumbre do Sistema Solar exterior, mas sem passar uma década ou mais para voar para lá.

Portanto, para se saber mais, a ideia seria voar perto destes asteroides estranhos e depois voar perto dos convencionais. Como resultado, os cientistas teriam a comparação para se perceber as suas origens.