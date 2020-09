5 naves da NASA que estão a deixar o nosso sistema solar para sempre

A NASA tem já um vasto leque de naves a viajar pelo Universo. Algumas destas peças de tecnologia, depois de terem feito o seu trabalho, continuam a transportar mensagens dos terráqueos para os extraterrestres que possam aparecer no seu caminho. A agência espacial norte-americana já lançou cinco sondas robóticas que estão a viajar para o espaço interestelar. O seu futuro é viver entre as estrelas distantes.

Nunca mais irão cruzar-se com a Terra e as comunicações serão também cada vez menos, até um dia deixarem de comunicar. Se algum alienígena as encontrar, nós estamos aqui, como diz nas mensagens. Então quais são as embaixadoras da Terra para lá do sistema solar?

Nas naves da NASA

Desde há mais de 50 anos, a NASA tem colocado naves especiais no espaço. Cada uma destas naves foi projetada principalmente para explorar mundos no sistema solar externo. Contudo, quando terminaram os seus trabalhos, o seu ímpeto continuou a levá-las para mais longe do sol.

Os astrónomos sabiam que o seu destino final era viver entre as estrelas distantes. Assim, todas, exceto uma, dessas naves carregam uma mensagem para qualquer inteligência extraterrestre que possa encontrá-la ao longo do caminho.

Pioneer 10 e Pioneer 11

Estávamos no ano 1972, a NASA ainda não tinha terminara o envio dos astronautas da Apollo à Lua e começou a lançar as primeiras missões que acabariam no espaço interestelar. Contudo, a agência espacial não tinha como objetivo enviar as naves para tal destino.

Conforme reza a história, a Pioneer 10 e 11 foram planeadas principalmente para fazerem o primeiro grande reconhecimento da humanidade de outros planetas no nosso sistema solar.

A Pioneer 10 realizou o primeiro sobrevoo a Marte, a primeira viagem através da cintura de asteroides e o primeiro sobrevoo a Júpiter. Esta maravilha da tecnologia levava com ela um segredo. O sucesso do seu desempenho teve muito a ver com a energia nuclear. Nenhuma nave espacial da NASA já havia sido lançada com uma fonte elétrica movida a energia nuclear antes.

Como tal, os astrónomos ficaram surpresos ao verem que depois que a Pioneer 10 ultrapassou Júpiter em 1973, ela ainda tinha muita energia para continuar. Na verdade, a missão continuou a comunicar-se com a Terra durante 30 anos, em vez dos 21 meses inicialmente planeados pela NASA.

Posteriormente, a Pioneer 11 teve um sucesso semelhante. Esta nave sobrevoou Júpiter em 1974 antes de se tornar a primeira missão a encontrar Saturno em 1979. A Pioneer 11 revelou do que o planeta anelado é feito, assim como identificou novas luas e um novo anel ao redor do gigante gasoso.

E embora os engenheiros possam não ter apostado na Pioneer 10 ou na Pioneer 11 durante muito tempo, os cientistas sempre estiveram cientes que os caminhos das sondas os conduziriam para fora do sistema solar. Portanto, como houve quem acreditasse neste desfecho, as naves foram para o espaço equipadas com placas especiais concebidas para apresentar os seus criadores.

Além disso, esta informação mostra também os seus caminhos no espaço. No entanto, como a Pioneer 11 foi redirecionada para além de Saturno após o lançamento, a sua placa tem informação imprecisa.

As placas idênticas da Pioneer mostram um homem e uma mulher nus junto com um diagrama orbital do nosso sistema solar. A NASA não recebe mais sinais da nave espacial Pioneer, mas se alguma vida extraterrestre os encontrar, eles deverão ser capazes de deduzir a aparência da nossa espécie e de onde viemos.

Voyager 1 e Voyager 2

Estas são ainda hoje as míticas sondas que mostraram do que os humanos são capazes de criar. Há meio século, a NASA construiu as suas duas naves espaciais Voyager idênticas. A agência espacial norte-americana tinha o objetivo de explorar um raro alinhamento dos planetas mais externos que só acontece uma vez a cada 175 anos.

Júpiter, Saturno, Úrano e Neptuno estavam perfeitamente posicionados, permitindo aos cientistas traçar um curso que enviaria a nave por cada um desses gigantes gasosos. Então, este caminho também significava que, depois de concluírem o seu tour no nosso sistema solar, tanto a Voyager 1 quanto a Voyager 2 continuariam no espaço interestelar.

A Voyager 1 foi lançada em 1977, sobrevoou Júpiter em 1979 e passou por Saturno em 1980. Contudo, em vez de continuar para Neptuno e Úrano, como a Voyager 2 fez, a NASA decidiu enviar a Voyager 1 num desvio além da lua de Saturno, Titã – o único outro mundo conhecido no sistema solar com uma atmosfera espessa o suficiente para hospedar um ciclo de chuva.

Essa escolha fez a Voyager 1 desviar da sua grande viagem pelos planetas externos e dirigir-se para cima e para longe do plano orbital do nosso sistema solar. Assim, a nave era colocada a caminho do espaço interestelar. Enquanto isso, a Voyager 2 foi enviada numa missão ainda mais ousada para explorar os planetas exteriores.

A Voyager 2 continuou a passar por Saturno e encontrou Neptuno e Úrano. Ainda é a única nave a ver esses dois planetas de perto.

É fantástico saber que até hoje, tanto a Voyager 1 quanto a Voyager 2 permanecem em comunicação com a NASA. E cada nave já passou além da heliopausa, uma região onde o vento solar do Sol perde o controlo.

Em 25 de agosto de 2012, a Voyager 1 alcançou a heliopausa e entrou no que alguns consideram o espaço interestelar. A Voyager 2 realizou o mesmo feito em 5 de novembro de 2018.

Este marco foi realmente apenas o primeiro passo numa longa jornada rumo às estrelas.

A nave espacial pode estar a avançar a uma velocidade impressionante de 56.327 km/h. No entanto, ainda levará muitos milénios para realmente deixar o sistema solar. O curso da Voyager 1 pode levá-la para perto de outra estrela em cerca de 40.000 anos, enquanto a Voyager 2 não chegará perto de outra estrela por cerca de 300.000 anos, de acordo com a NASA.

No entanto, a NASA preparou-se para a possibilidade de que alguém (ou algo) tropece nestas sondas no seu longo caminho. Conforme foi apresentado, ambas as naves contêm cópias do Golden Record. E como Carl Sagan observou:

A nave espacial será encontrada e o disco será reproduzido apenas se houver civilizações avançadas de viajantes espaciais no espaço interestelar.

Teremos apenas que esperar para que os gira-discos sejam populares noutros sistemas estelares.

New Horizons

Os cientistas lutaram durante décadas para aprovar uma missão a Plutão. Contudo, meses após o lançamento da New Horizons, Plutão foi despromovido de planeta a planeta anão. No entanto, isso não tornou as descobertas da nave espacial menos incríveis.

Em Plutão, a New Horizons encontrou sinais de vulcões de gelo, montanhas gigantes e até um oceano de água líquida. Em seguida, a sonda avançou para as profundezas do Cinturão de Kuiper, onde explorou 486958 Arrokoth, um mundo primordial de gelo e rocha.

Agora, a New Horizons está a seguir os passos das missões Pioneer e Voyager. Isto é, esta sonda já é a quinta nave espacial lançada num caminho que a levará para fora do sistema solar. Contudo, ao contrário das outras naves espacial interestelares, a New Horizons não carrega uma placa ou um disco dourado projetado para ensinar alienígenas sobre a raça humana. Sim, foi intencional.

Depois de entrarmos no projeto em 2002, sugerimos que adicionássemos uma placa. Eu rejeitei isso simplesmente por uma questão de foco. Tínhamos uma pequena equipa com um orçamento apertado e eu sabia que seria uma grande distração.

Explicou Alan Stern, investigador principal da New Horizons, numa entrevista para CollectSPACE.com em 2008.