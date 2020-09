Syone e Microsoft oferecem one-to-one workshop ou mapeamento da infraestrutura TI

A Migração para a Cloud tem sido considerada, desde há muito tempo, uma solução fundamental para a continuidade de qualquer negócio, mas se houve algo que a pandemia veio comprovar, é que esta solução é vital nos tempos que correm. De acordo com a Cisco, 94% de todas as workloads e compute instances vão ser processadas através da cloud no próximo ano, e a pandemia apenas veio acelerar o processo.

A Syone e a Microsoft oferecem one-to-one workshop ou mapeamento da infraestrutura de TI para empresas que façam a Migração de Infraestrutura para a Cloud Azure.

Para que as empresas sejam bem-sucedidas neste novo normal, é de maior importância a adoção de soluções cloud, garantindo que têm as ferramentas necessárias para ultrapassar qualquer desafio e fazer frente à sua concorrência.

A Syone aposta nesta solução como um grande e importante passo tecnológico, para que as empresas possam inovar com mais rapidez, aumentar a segurança e focar-se no desenvolvimento do seu negócio.

As principais vantagens de migrar a sua infraestrutura para a Cloud Azure:

Alto custo-benefício

Menos tempo investido em manutenção e setup mais rápido

Mais segurança e alto desempenho

Escalabilidade e flexibilidade

Simplicidade de back-up e maximização de uptime

Facilidade de acesso por parte dos colaboradores em regime de teletrabalho

Pode ver aqui

O que está incluído na oferta da Syone e Microsoft?

Uma demonstração privada da Cloud Azure, incluindo a criação de um ambiente dedicado onde é possível ver como a solução funcionaria para a sua empresa.

Avaliação completa, incluindo uma análise integral e mapeamento da sua infraestrutura de TI, tendo em consideração a implementação, a utilização, os processos e os dados atuais.

Pode saber mais sobre as ofertas aqui.

A Syone é reconhecida pela Microsoft como Azure Cloud Service Provider e detém o status de Gold Partner em desenvolvimento de aplicações, análise de dados, plataforma de dados e plataforma de cloud. Além disso, conta com engenheiros certificados e uma vasta experiência na implementação destas soluções.

Para ativar a sua empresa a uma das ofertas, basta visitar esta página e preencher o formulário.