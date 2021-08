Android Auto fica mais útil e vai-lhe sugerir o que ouvir enquanto conduz

Ao criar o Android Auto, a Google trouxe aos condutores a possibilidade de terem o seu smartphone acessível, mas numa interface diferente e adaptada à condução. A lista de apps está condicionada, mas ajusta-se ao que os condutores necessitam.

Como qualquer outra plataforma da Google, também o Android Auto está em constantes melhorias. Assim, apesar de ser ainda de forma limitada, há uma novidade que vai gostar.

Mais e melhor Android Auto com esta novidade

Ajustado para ser usado numa viagem ou enquanto conduz, o Android Auto dá aos utilizadores muito mais do que acesso a mapas. É também um centro multimédia onde podemos ter acesso a música, podcasts e a tudo o que seja associado ao áudio e a plataformas de streaming.

As novidades são constantes, ainda que muitas vezes tragam alguns problemas para os utilizadores. A Google apressa-se a corrigir estas falhas e dar ao Android Auto o que melhor consegue para os utilizadores terem a melhor experiência de utilização.

Com a versão 6.6.612534, a mais recente a ser lançada, a Google volta a trazer uma novidade. Esta quer dar ao utilizador acesso a novas músicas e a novos conteúdos. Chamada "Media picks for your drive" tem um botão presente na zona inferior da sua interface.

Ao escolher esta área, é dado acesso a uma lista de cartões onde o condutor tem presente várias propostas de listas de música. Estas não se limitam aos serviços da Google e vão para todas as apps de música, podcasts e notícias presentes.

A ideia da Google para esta nova funcionalidade é mesmo tornar as viagens com o Android Auto mais possibilidade de divertimento. Os utilizadores podem depois escolher o que querem experimentar e assim ter acesso a novidades e a novas propostas.

Do que foi publicado no Reddit, onde se conheceu pela primeira vez esta novidade, estará a ser lançada de forma gradual. Em breve, todos os que usam o Android Auto vão ter acesso a esta novidade e assim ter viagens mais divertidas e mais interessantes.