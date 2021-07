O Android Auto tem mostrado como este sistema se pode integrar com o automóvel e com os sistemas de infotainment que ali estão presentes. Com uma simples ligação por cabo ou sem fios, podemos ter muito mais do que o espelho do ecrã do smartphone.

Mesmo com alguns problemas grandes, a Google não abranda os seus desenvolvimentos, para criar uma solução melhor. Agora, a gigante das pesquisas resolveu abrir ainda mais o seu programa de testes e já todos podem testar as versões beta do Android Auto. O processo é muito simples.

A Google foi uma das empresas que mais cedo apostou em dar aos utilizadores a possibilidade de testarem as novas versões das suas apps e dos seus serviços. Com programas beta dedicados, garante testes exaustivos. A mais recente a ver este programa alargado foi o Android Auto.

Enquanto testador beta, pode ajudar-nos a criar uma versão melhorada do Android Auto. Pode testar o desempenho de novas funcionalidades no telemóvel e veículo específicos na sua região do mundo. Quando partilhar o seu feedback, iremos utilizá-lo para ajudar a planear melhorias para lançamentos futuros.

Com uma descrição que mostra bem a ideia base para este alargamento, a Google mostra de forma clara que precisa dos seus utilizadores. Estes vão poder ter acesso antecipado a todas as novidades, enquanto as avaliam.

Assim, e quem quiser ter acesso a estas versões, de forma oficial, só precisa de aceder à página de registo. Aqui, deverá aceitar as condições e indicar que quer aderir ao programa de testes do Android Auto.

Após esse registo, o utilizador irá receber uma atualização, que chega de forma automática e com todas as novidades que foram lançadas. No futuro, e sempre que existir uma nova versão beta, esta será servida a estes utilizadores para a poderem testar antecipadamente.

Naturalmente que a qualquer momento, os utilizadores podem abandonar o programa e ter acesso às versões estáveis. Pensa-se que a Google estará a abrir este programa de forma mais alargada para evitar os problemas que teve há um ano, com este sistema e com a chegada do Android 11.

São excelentes notícias para quem procurava entrar no programa beta do Android Auto. Tal como em todos os programas similares da Google, o acesso às novas versões fica garantido de forma antecipada, com todas as novidades a serem mostradas para serem testadas.