POCO F3 GT – há mais um smartphone gaming com Dimensity 1200 e gatilhos para jogo

Os smartphones dedicados ao segmento gaming estão cada vez mais populares. A Xiaomi e as empresas do seu ecossistema vão lançado propostas nesta área e o POCO F3 GT é um dos exemplos mais recentes.

O POCO F3 GT vem equipado com um processador Dimensity 1200, tem gatilhos para jogo na lateral e ainda oferece carregamento rápido a 67W.

Foi através do seu canal de YouTube que a POCO deu hoje a conhecer a sua nova proposta para o segmento gaming. O POCO F3 GT surge, no entanto, como um rebranding de um smartphone já lançado pela Xiaomi em abril, o Xiaomi Redmi K40 Gaming. Basicamente, esta utilização da marca POCO vem abrir portas para outro mercado, nomeadamente, o indiano.

POCO F3 GT – um novo smartphone gaming

O POCO F3 GT vem então equipado com um ecrã AMOLED de 6,67″ com uma taxa de atualização de 120Hz e uma resolução FullHD+. Os vidros do ecrã e da traseira, contam ambos com proteção Gorilla Glass 5.

Em termos de design, destaca-se o módulo de câmaras na traseira com LEDs que permitem o ajuste de cor e destacam-se também os gatilhos para jogo, posicionados na lateral. Estes gatilhos estão “escondidos”, sendo revelados ao destravar um botão, também colocado na lateral. O vídeo seguinte mostra bem como funcionam.

O processador que equipa o POCO F3 GT é um MediaTek Dimensity 1200 5G. Existem duas versões de memória RAM à escolha, uma de 6 e outra de 8 GB, bem como duas de armazenamento interno, 128/256 GB.

Para manter o smartphone com uma temperatura mais estável, tem um dissipador de calor de grafeno branco. O modo Game Turbo, por sua vez, ajudará a melhorar o desempenho durante o jogo.

Quanto às câmaras, na traseira existem três, sendo a principal de 64 MP e grava vídeo a 4K@30fps. A grande angular é de 8 MP e a macro de 2 MP. A câmara frontal punch-hole é de 16 MP.

A bateria é de 5065mAh e permite carregamento rápido a 67W. Vem com Android 11 (MIUI 12.5), tem altifalantes em stereo, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Bluetooth 5.2. O sensor de impressões digitais está posicionado na lateral.

Preço e disponibilidade

O POCO F3 GT estará disponível na Índia com as vendas a começar a 26 de julho. O preço inicia-se nos cerca de 300 euros (INR 25999) para a versão de 6 GB + 128 GB. A versão mais cara (8 GB + 256 GB) começará a ser vendida por cerca de 350 euros (INR 29999), considerando que os preços sofrerão um aumento gradual após o lançamento.

Não há previsão de lançamento para outros mercados de forma oficial. No entanto, considerando o histórico da Xiaomi é provável que haja um novo rebranding para trazer este modelo ao mercado ocidental.