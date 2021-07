Como aceder ao BBC iPlayer em Portugal

O BBC iPlayer, para quem desconhece, é um serviço de streaming de vídeo on demand que compete com gigantes do streaming como Netflix, Amazon Prime ou mesmo com o Hulu US.

Existem, nos dias de hoje, milhares de programas que alcançaram um bom nível de popularidade ao longo dos anos na BBC iPlayer, tais como o Doctor Who ou o Fleabag. Outro aspeto interessante que torna o BBC iPlayer uma escolha espantosa é o facto de não ter quaisquer publicidades. Mas como aceder-lhe a partir de Portugal?

Em suma, é gratuito, sem anúncios, e tem tudo o que se poderia esperar de um serviço de streaming popular. Mas o que não tem é a licença de transmissão para a audiência internacional, para além dos cidadãos do Reino Unido.

Por outras palavras, significa que não pode aceder a este serviço fora do Reino Unido, mesmo que seja um expatriado britânico a viver no estrangeiro. Mas, não perca a vontade de não poder ver o seu programa favorito na plataforma. A PureVPN pode ajudar a aceder ao serviço a partir de qualquer lugar por tão pouco quanto $2,88 por mês.

O que torna o BBC iPlayer tão popular?

Este é um serviço de “go-to streaming” para todos os britânicos que vivem no Reino Unido. Porque não haveria, então, de ser um serviço famoso? Afinal, o BBC iPlayer retira conteúdo de todos os canais da rede da BBC e coloca-os todos sob o mesmo teto. Além do mais, agrega conteúdo da BBC One, BBC Two, BBC News, CBBC, e Radio 1.

Ora tal situação, torna-o num gigantesco centro de entretenimento que nos pode manter entretido 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além disso, o BBC iPlayer é um refúgio para os fãs do desporto em todo o mundo. É também um centro de muitos eventos desportivos importantes, transmitindo-os em direto para milhões de streamers. Nos últimos anos, tem oferecido cobertura ao vivo de campeonatos Euros, bem como de Wimbledon.

Como pode uma VPN ajudar a aceder ao BBC iPlayer em Portugal?

O conteúdo do BBC iPlayer está licenciado para ser transmitido apenas a utilizadores da Internet do Reino Unido. Assim, sempre que um utilizador da Internet não britânico tenta aceder a qualquer conteúdo no BBC iPlayer, recebe uma mensagem de erro que diz: “Os programas de televisão do BBC iPlayer estão disponíveis apenas no Reino Unido”.

Serviços como Netflix entre outros no mercador detetam e filtram os utilizadores pelos seus endereços IP, uma vez que o seu endereço IP também lhes diz a sua localização. Assim, sempre que um utilizador tenta aceder ao BBC iPlayer a partir de um endereço IP não britânico, o serviço de streaming impede o utilizador de prosseguir para o conteúdo.

Continuará a não ter acesso ao BBC iPlayer e serviços similares se utilizar um proxy ou serviço VPN gratuito. Se utilizar um proxy ou serviço VPN não fiável, há grandes probabilidades de ser bloqueado pela firewall da BBC iPlayer, que está a tornar-se gradualmente mais sofisticada.

A única forma de aceder ao BBC iPlayer a partir de fora do Reino Unido é através de uma VPN fiável que ofereça:

Um enorme conjunto de servidores VPN do Reino Unido com um bom volume de endereços IP do Reino Unido;

Altas velocidades de fluxo para uma experiência de fluxo agradável;

Acesso permanente ao BBC iPlayer e outros canais e serviços de streaming de topo

Serviço de apoio ao cliente rápido e próximo do utilizador

Sem dúvida, que podemos afirmar com toda a certeza que uma das poucas VPN que cumpre todas as marcas referidas acima é a PureVPN.

Como ver o BBC iPlayer em Portugal com a PureVPN?

Os canais de streaming como Netflix e outros nem sempre «apreciam» ferramentas de anonimato como proxy e serviços VPN.

Por conseguinte, nenhum serviço gratuito ou mais básico poderá ajudar a aceder ao BBC iPlayer para assistir a eventos exclusivos como os Jogos Olímpicos de 2020 ou espectáculos como o Doctor Who e Fleabag. Mas, com a PureVPN é possível!

Veja como pode obter a PureVPN e aceder à aplicação a partir de qualquer lugar:

Ir para a página de encomenda da PureVPN Escolha o plano de preços pretendido Descarregue e instale a aplicação no seu dispositivo preferido Corra o aplicativo Encontre e ligue-se a um dos servidores do Reino Unido Entre no BBC iPlayer e aprecie os seus espetáculos favoritos

Porque motivo se deve escolher a PureVPN?

Em resumo, podemos dizer que a PureVPN continua muito forte enquanto VPN de confiança na indústria devido a muitas razões.

Para começar, utilizadores de todo o mundo confiam nesta VPM, o que é evidente pela sua classificação elevada de 4,7 na TrusPilot com mais de 11.000 comentários. Mais importante

ainda, a PureVPN é um fornecedor VPN multi-auditado e certificado como NO-LOG, isto é, não guarda qualquer registo dos seus utilizadores e atividades online com o uso do serviço.

Atualmente, a PureVPN é auditada pela Altius IT, bem como pela KPMG. As empresas de auditoria validaram as reivindicações de NO-LOG da PureVPN, atestando ainda que a PureVPN não armazena nem monitoriza quaisquer dados pessoalmente identificáveis.

Em resumo, a PureVPN oferece verdadeiras características e funcionalidades centradas na privacidade que prometem uma segurança ótima dos dados e uma melhor privacidade na Internet. Estas características incluem a proteção contra fugas IPv6, proteção contra fugas DNS, e ainda um Kill Switch de Internet.