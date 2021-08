Está prestes a chegar o tempo de Myth of Empires

Myth of Empires, é um jogo de estratégia em desenvolvimento pelos estúdios indie Angela Game, sediados em Suzhou, China.

Trata-se de um jogo multiplayer que, numa primeira abordagem, apresenta semelhanças com Age of Empires e que poderá vir a ser uma ótima surpresa.

Myth of Empires decorre no Século III, no Oriente e coloca o jogador numa demanda por criar e fazer florescer a sua civilização, num universo cruel e violento onde todas as nações lutam por ter um lugar no mundo.

A ação de Myth of Empires decorre num mundo devastado por anos de conflito que se encontra em ruínas. Os jogadores irão pegar nas rédeas da sua civilização e terão como principal objetivo, o de trazer paz e prosperidade à população.

No entanto, o jogador terá uma liberdade total acerca de como vai gerir a sua população. Seja de uma forma benevolente, ou de uma forma autoritária, as decisões serão do jogador.

Tal como na maioria deste tipo de jogos, a recolha de recursos é fundamental para o crescimento e prosperidade da nossa sociedade, assim como o uso dos materiais recolhidos para criação de infraestruturas de apoio e construção de produtos de consumo e armamentos. Existirá um complexo sistema de construção de edifícios e de produção de bens e produtos.

Tal como na realidade, o raiar da nossa sociedade também dependerá da capacidade de encontrarmos locais apropriados para o cultivo de plantas e vegetais, além da extração de recursos minerais como minérios e afins.

Também a fauna selvagem marcará presença em Myth of Empires e, tal como podemos ver no trailer, o jogador poderá deparar-se com elefantes, rinocerontes, tigres ou leopardos. Alguns destes animais selvagens, como os cavalos, por exemplo, podem ser domados e treinados.

O sistema meteorológico terá um papel importante no jogo, apresentando uma mecânica dinâmica através da qual o território será assolado por tempestades, mares de nevoeiro ou mesmo ondas de calor. O jogo terá ainda um refinado sistema dia/noite.

De forma a fortalecer a nossa hierarquia militar ou social, o jogador pode ainda recrutar (a bem ou a mal) elementos importantes e tenham perfis e características pretendidas. Tanto pode recrutar diplomaticamente um chefe militar, como forçar um treinador de cavalos a treinar equídeos para as nossas tropas.

Tudo isto passa num mundo persistente de aproximadamente 64 Km2 e no qual as Alianças também poderão ser ferramentas estratégicas de grande valor.

O sistema de combate em Myth of Empires permitirá aos jogadores encetar combates massivos usando uma larga variedade de armas, criadas pelo próprio jogador. Espadas e machados, arcos e flechas ou bestas serão algumas das armas que poderemos criar e usar em combate. Para os cercos a fortalezas inimigas, o jogador terá de construir outros tipos de armas como catapultas, ou ballistas.

Aliás, segundo os responsáveis do jogo, a compreensão de cada arma, soldado e respetivo equipamento é um ponto fundamental para se ser bem sucedido em combate. Isto, pois cada soldado e respetivo armamento terá as suas propriedades e características próprias que serão adequadas em determinadas situações.

Também o sistema de defesa terá de ser precavido e como tal, a construção de torres de defesa ou fortificações, por exemplo, são ótimas formas de defender as nossas localidades.

O território pode ser expandido através da recolha de recursos (madeira, barro, pedra e metal) com o objetivo de construir novos edifícios e estabelecer novas cidades.

Myth of Empires chega ainda em 2021 para PC.