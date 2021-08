macOS: Apple promete corrigir bug nalguns scanners numa atualização futura

O seu scanner deixou de funcionar no macOS? Saiba então que a Apple corrigirá este problema no macOS que impede o funcionamento de alguns scanners. Esta correção do bug chegará em breve numa atualização do sistema operativo.

Alguns utilizadores estão a receber a mensagem que "não têm permissão para abrir a aplicação" nos seus dispositivos. O problema já foi detetado e corrigido, falta libertar agora a versão para correção.

Bug impede alguns scanners de funcionar no macOS

Num documento de suporte publicado na sexta-feira, a Apple reconhece que o erro às vezes aparece ao tentar usar um scanner quando utilizadas as opções Captura de imagem, pré-visualização ou Preferências de Impressoras & Scanners.

A mensagem de aviso diz aos utilizadores que não têm permissão para abrir a aplicação, seguidos do nome do controlador do scanner. Também é-lhes dito para contactarem um administrador para pedir ajuda, ou que o Mac não tem aberta uma ligação ao scanner.

Os proprietários do iPhone e iPad têm a opção de realizar a digitalização de documentos utilizando os seus dispositivos e, em seguida, partilhar esses ficheiros com o Mac como uma solução alternativa. No entanto, este é apenas um modo de "desenrasque".

A Apple, na páginas do report, avisa que uma correção permanente estará a caminho numa "futura atualização de software", embora não diga quando chega tal correção.

Apesar disso, a empresa oferece também uma série de medidas para resolver a questão entretanto.

As dicas da empresa são:

Feche todas as aplicações abertas.

No Finder, clique em Ir e depois Ir para a Pasta .

e depois . Escreva /Library/Image Capture/Devices e, em seguida, clique no Enter.

Na janela seguinte, clique duas vezes na aplicação mencionada na mensagem de erro para abri-la.

Feche a janela e abra a aplicação que está a ser usada para digitalizar.

Normalmente a Apple não demora muito a lançar uma correção. Possivelmente na próxima semana este bug deverá estar a ser tratado.