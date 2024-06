Proteção contra roubo do Android inicia testes! Brasil foi país escolhido pela Google

A proteção contra roubo do Android foi revelada pela Google na última I/. Nesse evento, e em conjunto com outras novidades, foi mostrado como esta segurança adicional pode ajudar a proteger os utilizadores. Agora vai começar os testes, num mercado que nos é próximo. Será no Brasil que a Google vai iniciar a avaliação e mostrar como funciona.

Proteção contra roubo em testes no Brasil

O Brasil será o primeiro país a receber a novidade chamada "modo ladrão", o modo de proteção contra roubo do Android, desenvolvido para proteger dados quando os telemóveis são roubados, informou hoje o Google. A decisão foi anunciada agora durante o Google For Brasil 2024, evento anual da empresa no mercado local.

Este novo recurso estará disponível em todo o mundo, mas será primeiro testado neste país. A escolha acontece porque este é um dos maiores mercados do Android e também porque é um país onde são registados quase um milhão de roubos de telemóveis anuais.

Novidade do Android protege os smartphones

Uma das funções, que utiliza a inteligência artificial, permitirá o bloqueio automático do ecrã do smartphone em caso de movimentos bruscos que o sistema identificará como um possível roubo à força. A novidade, criada para combater roubos, bloqueará o ecrã do smartphone ao identificar que alguém o arrancou de mão do utilizador de forma abrupta.

Outra função presente nesta novidade permitirá ao utilizador bloquear o aparelho remotamente. Para isso terá de digitar o número do telefone numa página web, sem a necessidade de inserir passwords pessoais. A terceira opção é um bloqueio automático do smartphone que é ativado caso ocorram situações como a remoção do cartão SIM ou perda prolongada de ligação à Internet.

Google quer abrir para todos os utilizadores

Segundo a Google, as funções serão testadas no Brasil num programa piloto que terá início em julho. Nos próximos meses será oferecido a todos os utilizadores com smartphones que usam o sistema operativo Android 10 ou versões mais recentes.

a proteção contra roubo foi uma das novidades mais interessantes da Google na I/O deste ano e mostra uma preocupação da marca para com os dispositivos dos utilizadores. É mais uma funcionalidade que se vem juntar a muitas outras que o Android já oferece para proteger os dados e os próprios smartphones.