OnePlus 2.0 – A fusão com OPPO e o futuro da empresa e do OxygenOS

A OPPO e a OnePlus são duas empresas que pertencem ao mesmo grupo BBK Electronics. Se sempre traçaram caminhos separados, recentemente, foi anunciada uma espécie de fusão entre as duas. Assim, obtendo o melhor de cada uma, que tem sido chave para o sucesso no mercado dos smartphones em todo o mundo, a proposta é oferecer algo ainda melhor aos consumidores.

Numa publicação no seu blog, a OnePlus, pelo seu CEO Pete Lau, falou um pouco daquilo que tem planeado para o futuro. A OnePlus 2.0 está a chegar.

Pete Lau, fundador da OnePlus, está na OPPO como diretor de produto há alguns meses. Desde então que a estratégia de união das duas empresas tem sido clara, principalmente quando olhamos para a interface de utilizador OxygenOS e ColorOS.

No texto escrito no blog, é feita uma retrospetiva dos últimos meses da empresa. O lançamento de smartphones de linhas específicas para mercados específicos e o lançamento de smartphones de gamas mais baixas, revelou-se um sucesso e ditou o crescimento da marca um pouco por todo o mundo.

O "foco" na melhoria das câmaras foi um dos objetivos da OnePlus também neste último ano, principalmente para poderem oferecer um smartphone verdadeiramente premium. Para tal contribuiu a parceria com a Hasselblad.

Qual o futuro da OxygenOS nesta OnePlus 2.0?

A OxygenOS é a interface de utilizador desenvolvida pela OnePlus para os seus smartphones. No entanto, recentemente, foi avançado que esta interface se iria fundir com aquela que é desenhada para os smartphones da OPPO, a ColorOS.

Com o Android 12 a chegar, os planos para a OxygenOS 12 e para a ColorOS 12 vão cruzar-se e o objetivo é ter um software ainda mais "rápido, suave, simples e estável". Assim, estes dois sistemas estão a convergir gradualmente para um só produto.

A imagem acima representa de forma resumida os planos para estas duas interfaces de utilizador, onde serão combinados os pontos mais fortes de cada um deles:

OxygenOS

Rápido e oferece uma experiência suave



Tem uma imagem limpa e leve

ColorOS

Estável



Recursos inteligentes e poderosos

Será o novo flagship da OnePlus, lançado em 2022, o primeiro a estrear a nova interface de utilizador unificada. Nesse mesmo ano, com a atualização do Android, será então disponibilizada a versão da nova UI para os smartphones OnePlus de forma global. No entanto, ainda que não foram anunciados os modelos que irão receber esta versão.

A empresa garante ainda que recursos únicos que os utilizadores estão hoje habituados a usar no seu dia a dia não irão desaparecer, estando garantidos na versão unificada.

Tenho fé que a próxima etapa da jornada OnePlus - OnePlus 2.0 - será uma mudança positiva para nós como marca, mas também para cada um de vocês como utilizadores e amantes de tecnologia. Obrigado por permanecer connosco durante este processo.

Pode ler-se no final do texto escrito por Pete Lau.

Leia ainda: