Com o Android 12 a chegar, é hora das marcas começarem a preparar as suas versões. Depois de vermos algumas propostas, é agora a vez da OPPO revelar o ColorOS 12 e mostrar as novidades que esta personalização vai trazer.

O mais curioso, apesar de ser até já esperado, é ver que estas novidades vão ser usadas pela OnePlus e provavelmente incorporadas no OxygenOS em breve. Este é um passo importante e dá início a uma parceria muito maior e mais abrangente.

Estamos a poucos dias de conhecer a versão final do Android 12 e todas as novidades que a Google colocou nesta nova verão. As melhorias são muitas e focadas em áreas importantes, como a sua interface e as sempre necessárias segurança e privacidade.

Apresentado ainda apenas na China, o ColorOS 12 segue a mesma linha da versão anterior e o que vimos já esta semana com a One UI 4 da Samsung. Pega no que a Google criou e adapta-a, personalizando-a e traz-lhe ainda melhorias que entende serem necessárias.

A lista de novidades é grande e foca-se, como dissemos, principalmente na interface e no que os utilizadores têm acesso. A OPPO quer simplificar ao máximo a interface dos utilizadores e por isso aplica a nova linguagem criada pela Google.

O layout está mais espaçado, o texto tem mais contraste e as próprias cores estão mais suaves. Há também mudanças nos ícones, com uma imagem mais suave, bem como mudanças nas animações. Ao todos são 300 novas e que tentam tornar mais reais as ações no smartphone.

Os Omoji, emojis animados 3D, chegam agora ao ColorOS, recolhendo e convertendo as imagens reais do utilizador e replicando-as de forma animada. Outra novidade é a Smart Sidebar 2.0, que reinventa a barra lateral do sistema da OPPO, com novas ferramentas.

O Color OS 12 traz também um novo recurso de ligação ao PC chamado Cross-Screen Interconnection. Permite que os utilizadores usarem os seus smartphones diretamente, em qualquer PC que corra o Windows 10 ou uma versão superior.

Por agora, esta é ainda uma versão de desenvolvimento e estará limitada à China. A lista de equipamentos suportados é já conhecida. Também a linha temporal de lançamento foi revelada e aponta para s próximos meses a chegada desta versão.

Smartphones que recebem o ColorOS 12 Outubro de 2021 Find X3 Pro Mars Exploration Edition

Find X3 Pro

Find X3

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Novembro de 2021 Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Find X2 Pro

Find X2 League of Legends S10 Limited Edition

Find X2

Reno6 Pro+ 5G Detective Conan Limited Edition

Reno6 Pro+ 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 5G Dezembro de 2021 Ace2 EVA Limited Edition

Ace2

Reno5 Pro+ 5G Artist Limited Edition

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 5G

Reno5 K 5G

K9 5G

A95 5G

A93 5G Primeiro trimestre de 2022 OnePlus 9R

OnePlus 8T

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

Reno4 Pro 5G Summer Limited Edition

Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Reno4 5G

Reno3 Pro 5G Classic Blue Limited Edition

Reno3 Pro 5G

Reno3 Vitality Edition

Reno3 5G

Reno Ace Gundam Limited Edition

Reno Ace

Reno FC Barcelona Edition

Reno 10x Zoom

K9 Pro 5G

K7

K7x

A93s 5G

A92s 5G

A72 5G

A55 5G

A53 5G

Claro que todos os novos elementos de segurança do Android 12 estão presentes nesta versão. As notícias são excelentes e mostram claramente o que a OPPO está a criar para os seus smartphones e também para os OnePlus e para os realme, mas suas versões.