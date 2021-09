O ritmo a que o Telegram lança novidades é quase estonteante. Este serviço de mensagens não abranda e quase a cada semana mostra melhorias e novas funcionalidades, renovando o que os utilizadores têm acesso e podem usar.

Assim, e mantendo esse ritmo, surge agora uma nova atualização, dias depois da apresentada no aniversário. Esta foca-se na usabilidade e será certamente do agrado de todos os utilizadores do Telegram.

Aproveitando uma onda de mudança, o Telegram conseguiu crescer e tornar-se uma das alternativas mais interessantes. Para ajudar nesta migração, o Telegram apostou muito em novidades, aproximando o seu serviço ao que outros oferecem.

Novos temas para as conversas dos utilizadores

Uma das primeiras novidades do Telegram está mesmo na interface e nas janelas das conversas dos utilizadores e dos grupos. Foram criados e incluídos 8 temas que podem ser usados em conversas privadas

A presença de novos temas para as conversas são atribuídos para os 2 lados da conversa e ao serem mudados refletem-se nos 2 terminais envolvidos. Estes têm também versão para o dia e para a noite.

Expressar-se é mais simples nesta nova atualização

Outra melhoria que chega com a versão 8.0.1 são os Emojis Interativos, que melhoram muito o que tínhamos já antes no Telegram. Estes são animados e passam a ocupar o ecrã completo, para aumentar ainda mais o seu efeito.

Outra coisa curiosa sobre estes emojis é que vão ser apresentados em simultâneos nos 2 equipamentos. Assim, vibrações, sons e outras animações vão ser vistas e sentidas pelos 2 utilizadores de forma sincronizada.

Novidades vão para lá da interface do Telegram

Algo que pode ser útil nas conversas de grupo são os Recibos de Leitura. Estes estão disponíveis apenas para grupos pequenos do Telegram, mas permitem que se saibam quem já leu uma determinada mensagem, controlando assim de forma mais direta esta parte.

Por fim, e para quem assiste às conversas de vídeo, passa a existir a possibilidade de as gravar ao vivo. Estas podem depois ser partilhadas pelos utilizadores com outros que perderam a transmissão, seja ela de voz, vídeo ou ambas.

Todas as novidades agora reveladas podem ser já descarregadas com a nova atualização, entretanto lançada tanto para iOS como para Android. Mais uma vez fica provada a capacidade do Telegram de inovar e de criar melhorias e novas funcionalidades.