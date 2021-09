Giga Berlim: Tesla abre as portas da sua primeira fábrica na Europa no dia 9 de outubro

A Tesla em 2019 escolheu a Alemanha para ser o país anfitrião da sua primeira unidade Gigafactory na Europa. A empresa expressou na altura o objetivo de produzir carros elétricos mais baratos e isentos de impostos para clientes do velho continente. Contudo, o processo de escolha do terreno, a construção da fábrica e toda a burocracia envolvida gerou em vários momentos de alguns problemas que foram ultrapassados.

Assim, após dois anos, a Tesla abre as portas da sua primeira fábrica na Europa no dia 9 de outubro.

Está pronta a fábrica da empresa de Musk na Alemanha

Depois de múltiplas vicissitudes e apesar da Giga Berlim ser a fábrica que mais tarde começa a funcionar desde o lançamento da primeira pedra, em comparação com a Giga Shanghai, na China, e a Giga Texas, nos Estados Unidos, parece que finalmente a fábrica vai começar a laborar, como havia sido previsto.

Com a intenção de divulgar ao mundo e ao povo da região alemã a obra emblemática e que "afronta" os gigantes germânicos da indústria automóvel, a Tesla anunciou uma grande festa de inauguração e portas abertas para quem se quiserinscrever.

A empresa disponibiliza esta página para ser feito o registo online, permitindo aos cidadãos de Berlim e Brandeburgo reservar a sua entrada na "Feira do Condado" que a Tesla está a preparar.

Segundo informações, durante o evento, os participantes poderão testar o novo Tesla Model Y, visitar as instalações que lhes permitirão ver em primeira mão as linhas de produção e as soluções inovadoras que o fabricante implementou na sua fábrica europeia, incluindo aquela que vaip anunciar como a "linha de pintura mais avançada do mundo"

Tesla publicou o anúncio do evento com a seguinte descrição:

A Tesla abre as portas da sua Gigafactory em Grünheide no dia 9 de outubro de 2021 e convida os cidadãos de Berlim e Brandemburgo para uma feira municipal. Junte-se a nós para experimentar a instalação de produção de veículos elétricos mais avançada do mundo. Terá a oportunidade de conhecer os bastidores durante um tour pela fábrica, visitar stands no local, participar de várias atividades e conduzir o Model Y, o nosso mais recente carro elétrico a chegar à Europa. Os food trucks locais fornecerão serviço de catering durante o evento.

Fábrica da Tesla na Europa irá apostar no Model Y

Conforme foi dado a conhecer pelo Elon Musk, esta primeira unidade fabril da empresa da Europa terá como missão inicial produzir o SUV elétrico mais acessível da marca. Espera-se que as unidades produzidas na Giga Berlin, sejam fabricadas pela Giga Press.

Este moderno equipamento utiliza o processo de fundição sob pressão, por forma a forçar a liga de metal fundido a desenhar-se dentro de um molde reutilizável. Em seguida, esse molde devolve a peça, neste caso o chassi do Tesla, pronto para o processo seguinte.