Noruega pode vender o último carro a combustão já em 2022

Quando se fala em países que têm apostado forte na mobilidade elétrica, a Noruega é um dos exemplos. O país tem apostado na descarbonização, apesar de não querer fechar as suas reservas de petróleo.

Apesar da Noruega querer proibir a venda de carros a combustão em 2025, tal pode vir a ser "forçado" já para 2022. Saiba porquê.

A Noruega tem vindo a tornar-se um exemplo mundial de eletromobilidade. Se a tendência das vendas de carros nos últimos cinco anos na Noruega não se alterar, o último carro novo a gasolina ou a diesel na Noruega será vendido daqui a sete meses - em abril de 2022. É o "fim" dos carros movidos a combustíveis fósseis - saber mais aqui.

Nos primeiros oito meses de 2017, os carros a gasolina e a diesel representaram mais de 25 por cento, num total de 102.873 novos registos de carros. Nos primeiros oito meses de 2021, os carros a gasolina e a diesel representaram 4,93 e 4,73 por cento, respetivamente, de um total de 110.864 novos registos de automóveis.

Relativamente ao TOP de vendas na Noruega, no que diz respeito a marcas, a Tesla lidera, seguido da Toyota e na terceira posição o Grupo Volkswagen. No que diz respeito aos modelos, a Tesla lidera com o Model 3, a Toyota com o RAV4 e a Volkswagen com o ID.4.

Apesar dos políticos considerarem que a venda de carros elétricos só ganhará força a partir de 2025, tal pode ser antecipado pelo facto do mercado entrar em escassez no que diz respeito a carros movidos a combustíveis fósseis. Para que tal cenário venha a acontecer, é necessário que o mercado mantenha a tendência até agora registada.