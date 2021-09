Elon Musk prevê que escassez global de chips terminará no próximo ano

A escassez de chips tem afetado as operações de muitas empresas que atuam nas várias indústrias que conhecemos – desde os automóveis, aos telemóveis e consolas de videojogos. Embora já se tenha mencionado o ano de 2023 como o fim da falta destes componentes, Elon Musk é mais otimista.

O CEO da Tesla aponta que a escassez global de chips terminará no próximo ano.

Elon Musk é presença assídua em feiras, debates e conferências que envolvam temáticas relacionadas com a indústria automóvel. Recentemente, durante uma sessão com o presidente da Ferrari, John Elkann, na Italian Tech Week, em Turim, o CEO da Tesla disse que as novas fábricas de semicondutores que estão a ser planeadas ou já em construção poderão ser a solução para a escassez de chips que tem vindo a prejudicar indústrias como a automóvel.

Mais do que isso, o CEO da Tesla revelou que considera que a crise de chips atual afetará a produção de veículos apenas a "curto prazo”, uma vez que “há muitas fábricas de produção de chips que estão a ser construídas”.

Penso que teremos uma boa capacidade para fornecer chips até ao próximo ano.

Esclareceu Elon Musk.

Apesar de os dois líderes não terem mencionado questões de concorrência entre as principais fabricantes de automóveis, concordaram que a energia nuclear poderá ser um significativo apoio para cobrir as crescentes necessidades energéticas globais.

Estou surpreendido com o recente afastamento de alguns países da energia nuclear, que é segura.

Disse Elon Musk.

Recorde-se que a escassez de chips forçou muitas fabricantes a reduzir significativamente as suas previsões de produção e consequentes vendas. Além disso, os trabalhadores que estão a ser dispensados, como resultado da crise que assola a indústria, são também um problema que precisa de ser solucionado. Na opinião de Elon Musk, a solução chegará até ao próximo ano.