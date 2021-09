Apresentado na passada segunda-feira, o iOS 15 vem reforçar todo o empenho da Apple em trazer novidades para os seus smartphones. Já com um foco grande na segurança garantido na versão anterior, é agora hora de trazer novas funcionalidades.

Esperava-se que, tal como aconteceu na versão anterior, a adoção fosse elevada e que rapidamente fossem conseguidos grandes números. Os dados recolhidos mostram que afinal a adoção do iOS 15 está a ser bem mais lenta que a versão anterior.

Um iOS 15 que traz muitas novidades ao iPhone

A forma como os utilizadores do iPhone recebem as novas versões do iOS é sempre muito interessante. Estas são rapidamente instaladas, com vista a serem conhecidas as novidades e o que a Apple preparou para os utilizadores nas várias áreas e também nas várias apps.

O facto de ser uma versão que fica rapidamente acessível a todos, independente do modelo do iPhone, ajuda a que este ritmo seja ainda mais elevado. Por outro lado, a confiança que existe no software da Apple é também um catalisador.

Números de instalação muito abaixo que os do iOS 14

Com estes fatores a estarem presentes também agora, seria esperado que a adoção do iOS 15 continuasse este cenário. A verdade é que os dados disponíveis mostram o oposto, com números muito mais baixos.

Como a imagem acima mostra, a taxa de instalação do iOS 15 situa-se atualmente nos 9%, valor que certamente irá crescer de forma sustentada. A questão que existe é que esse valor corresponde a quase metade do que o iOS 14 tinha no período homologo.

Fatores que podem justificar o abrandar das instalações

A versão anterior do iOS atingiu rapidamente números elevados, o que acaba agora por ofuscar os do iOS 15. No ano passado, e no com o mesmo número de dias passados, o iOS 14 tinha já 14,5% de quota de instalação no iPhone.

Há alguns fatores que aqui podem contar. A experiência para quem instalou de imediato o iOS 14 não foi a mais positiva, o que coloca aqui um travão. Por outro lado, a garantia de atualizações que esse mesmo sistema terá, pode estar a abrandar a adoção do iOS 15 no iPhone.