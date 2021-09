Não tem sido fácil para os utilizadores acompanharem todas as novidades que o Telegram tem apresentado. Estas surgem com uma frequência muito grande e sempre para tornar este o serviço de mensagens melhor e mais completo.

A mais recente atualização, que chegou esta semana, trouxe uma novidade subtil, mas que poderá ser muito interessante para os utilizadores. Finalmente as conversas podem ser personalizadas e verá as suas cores mudadas. Basta para isso aplicar um dos vários temas presentes.

Foram várias as novidades que o Telegram apresentou esta semana na sua última atualização. Com um foco na usabilidade e na própria interface, esta nova versão garante algumas melhorias ao serviço e ao que oferece aos utilizadores.

A personalização é agora uma realidade e os utilizadores podem escolher temas que estão disponíveis. Assim, tornam as suas conversas mais pessoais e mais adaptadas ao que querem usar. Uma escolha simples e que fará toda a diferença.

Comecem por escolher a conversa que querem personalizar e abram o menu associado. Basta tocar no canto superior direito, nos 3 pontos verticais. No menu, vão encontrar uma entrada nova no meu, chamada Alterar cores.

Na área que vai ser mostrada têm acesso à lista de temas que o Telegram disponibiliza aos utilizadores. Há uma coleção bem completa e que pode ser navegada e finalmente escolhida. Podem também alternar entre os temas associados ao modo escuro e ao modo normal.

Após a consultada a lista e escolhido o tema, só precisam de o escolher. No final, basta carregarem no botão Aplicar tema para que este passe a estar presente na conversa, com todas as cores que foram selecionadas da lista apresentada.

É desta forma simples que podem personalizar o Telegram, com novas cores e muito mais associado. É uma pequena mudança, mas que certamente torna este serviço muito mais apelativo de usar no smartphone. Testem e escolham o tema que mais se ajusta.