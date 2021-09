Fortnite entra na lista negra da Apple até que se esgotem todos os recursos judiciais

A guerra entre a Apple e a Epic Games ainda está longe de terminar, mas volta e meia são conhecidas mais novidades sobre este assunto.

Agora o CEO da criadora de jogos anunciou que o jogo Fortnite, causador principal desta polémica, irá manter-se na lista negra da empresa da maçã, até que se esgotem todos os processos judiciais.

Enquanto os problemas se tentam resolver em tribunal, a Apple e a Epic Games continuam o seu caminho mas com uma atitude hostil uma perante a outra.

Neste sentido, Tim Sweeney, CEO da criadora de jogos norte-americana, divulgou através da sua conta oficial da rede social Twitter a informação que a empresa havia recebido na noite anterior, por e-mail, da Apple. E de acordo com os detalhes, a empresa da maçã vai então colocar o jogo Fortnite na lista negra do seu ecossistema até que se esgotem todos os recursos judiciais. Contudo, o executivo relembra que tal processo poderá durar até 5 anos.

Na carta enviada pela empresa de Cupertino podemos ler o seguinte:

Caro Gary,

Estou a responder à sua recente solicitação para que a Apple reestabeleça a conta Epic Developer Program, que foi encerrada por justa causa no ano passado. A Epic cometeu uma violação intencional de contrato e violação de confiança, tendo ocultado o código da Apple e feito falsas declarações e omissões.

Na sua decisão, o tribunal reconheceu que "a Apple tinha direitos contratuais para agir como agiu. Ela simplesmente exerceu esses direitos, pois os próprios documentos internos da [Epic] mostram que a Epic Games os esperava." ECF No. 812 em 178-79. O tribunal considerou ainda que "a rescisão da Apple do [Contrato de Licença do Programa de Developer] e acordos relacionados entre a Epic Games e a Apple era válida, legal e executável." Id. Em 179.

Após essa decisão, o Sr. Sweeney disse publicamente que a Epic "[não mudaria [um sistema de pagamento alternativo] para ter o Fortnite de volta no iOS". À luz desta e de outras declarações desde a decisão do tribunal, juntamente com a conduta enganosa da Epic no passado, a Apple exerceu o seu arbítrio para não redefinir a conta do programa de developer da Epic neste momento. Além disso, a Apple não considerará quaisquer outros pedidos de reintegração até que o julgamento do tribunal distrital seja final e irrecorrível.