A grande surpresa da Apple para a keynote da WWDC deste ano foi, sem qualquer dúvida, o iOS 15. Este novo sistema trouxe um conjunto alargado de novidades e melhorias, que o tornam ainda melhor e mais ajustado às necessidades dos utilizadores.

Seria esperado que a Apple quisesse que todos os utilizadores fizessem a atualização assim que possível, como sempre acontece. Este ano, e com o iOS 15, algo poderá ter mudado neste fluxo. Vai permitir que seja mantida a versão anterior e irá lançar atualizações constantes para o iOS 14.

Uma mudança grande no ecossistema da Apple

Os números de adoção do iOS 14 atingiram valores próximos da perfeição nos últimos tempos. O crescimento das instalações foi rápido e os dados mais recentes, oficiais e vindos da Apple, mostram que este já está em 90% dos iPhones.

Perante este cenário, era esperado que aposta da Apple mudasse agora para o iOS 15 e para todas as suas novidades. Esperado em setembro, daria espaço apenas para atualizações de segurança e correções pontuais na versão anterior, abrindo caminho para a atualização.

iOS 14 será mantido com atualizações

O iOS agora oferece uma escolha entre duas versões de atualização de software na app Definições. Pode atualizar para a versão mais recente do iOS 15 assim que esta for lançada com os recursos mais recentes e o conjunto mais completo de atualizações de segurança. Ou continue no iOS 14 e ainda obtenha atualizações de segurança importantes até que esteja pronto para atualizar para a próxima versão principal.

A verdade, e segundo a informação que a Apple está a divulgar, a atualização para a nova versão do iOS poderá ser adiada de forma mais prolongada. Não existirá nenhuma pressão para que os utilizadores façam a instalação, visto que o suporte para o iOS 14 será mantido por mais tempo que o esperado.

Num cenário normal, este perderia o suporte após a chegada a nova versão, algo que não acontecerá agora. Esta versão continuará a receber atualizações de segurança, o que vão manter este sistema utilizável e, em simultâneo, com as necessárias proteções de segurança.

Sem qualquer pressão para passar para o iOS 15

Esta é uma novidade que poderá ser aproveitada por muitos. Por um lado para quem se quer manter na versão atual até ter a certeza da estabilidade, e por outro para quem terá de ficar nesta versão, que assim tem acesso à resolução de problemas de segurança.

Com esta alteração, a Apple abre o leque dos sistemas suportados e das atualizações que tem de gerir. Abre, no entanto, a porta a alguma fragmentação, algo que se revela o maior problema do Android.