A OnePlus está apostada em renovar muita da sua oferta. Neste momento, está focada em trazer para o mercado dois novos modelos, que vão substituir os seus modelos de entrada de gama. Falamos do OnePlus Nord CE 5G e do OnePlus Nord N200.

Estes têm já data marcada para a sua apresentação e agora a marca resolveu revelar um pouco mais sobre o que estes modelos vão trazer. Será a 10 de junho que vão ser revelados, com muitas melhorias a serem esperadas.

PUB

Dos dois modelos esperados, apenas um deles será dedicado ao mercado internacional. O OnePlus Nord N200 parece ser dedicado a certos mercados muito específicos, o que deixa o OnePlus Nord CE 5G como o smartphone mais universal e que poderemos adquirir em Portugal.

Com muito a ser esperado do sucessor do Nord, este novo modelo tem sido revelado de forma muito cuidadosa. A marca não quer revelar tudo o que tem preparado e assim retirar o protagonismo ao evento que tem preparado para a próxima quinta-feira.

Agora, e de forma controlada, tem mais informação a ser revelada. Numa página que a marca abriu na Amazon, é já possível ver o OnePlus Nord CE 5G e até ser notificado quando este novo modelo estiver disponível para compra no mercado.

OnePlus Nord CE 5G já não é um segredo

Além destes pormenores, a OnePlus já revelou várias imagens onde são mostrados pormenores de design do smartphone. Num vídeo onde mostra o carregamento rápido é visível, perfeitamente, toda a estrutura.

Assim temos como caraterísticas a presença de 3 câmaras, com a maior a ser de 64 megapíxeis. Na frente, uma câmara em punch-hole no canto superior esquerdo. Além disso, terá sensor de impressões digitais no ecrã, algo que já se especulava.

É ainda possível saber que terá uma bateria 4.500mAh com carga rápida Warp Charge 30T. Esta permitirá carregar 70% da bateria em apenas meia hora, algo que será certamente muito apreciado. Há ainda que contar com um ecrã AMOLED de 90Hz, sem se saber se será igual ao modelo anterior.

Com apresentação marcada para o próximo dia 10, pelas 14:30, entrará em pré-venda no dia seguinte. A sua chegada ao mercado será alguns dias mais tarde, a 16 de junho. Há ainda muito por descobrir sobre este novo OnePlus Nord CE 5G, mas certamente que será um smartphone que irá conquistar o mercado.

Vídeo promocional divulgado antes do tempo…

Além destas informações oficiais, o leaker Even Blass, partilhou na sua conta do Twitter um vídeo promocional do novo smartphone, que chegará nas cores preto, azul e pérola. Além disso, ainda surgem inúmeras imagens reais do novo Core Edition.